Se viene uno de los partidos más importantes en décadas para la Unión Española, donde este domingo (18:00 horas) se jugarán el no irse al descenso cuando reciban a O’Higgins. Y para el partido en Santa Laura ya hay novedades.

Es que los hinchas hispanos hicieron sentir su furia en redes sociales con la campaña y administración de Jorge Segovia. Y en medio de rumores de posible venta del club, tomaron curiosa medida para “abuenarse”.

Con miras al domingo, los hispanos quieren que el recinto de Independencia sea una caldera. Eso, teniendo en cuenta la numerosa hinchada celeste que suele acudir a los estadios. Pero para lamento rancagüino, llegó un mazazo desde Santa Laura.

Unión Española noquea a O’Higgins en “final” por el descenso

Unión Española no venderá entradas para hinchada visitante de O’Higgins de Rancagua en Santa Laura, según supo RedGol. El partido contará finalmente solo con presencia de fanáticos del Rojo.

El Capo ganó 1-0 en la primera rueda /Photosport

El conjunto hispano tomó la decisión basado en la importancia del partido y también porque no le habían vendido tickets anteriormente al ser visita contra el Capo. En redes sociales, los hinchas celestes pusieron el grito en el cielo.

Eso sí, en la primera rueda el encuentro se jugó en San Fernando, por lo que era complejo tener público visitante, donde ningún equipo pudo llevar a su gente a las galerías al jugar contra O’Higgins.

Unión Española está a cuatro puntos de Limache en la tabla, a falta de dos fechas para el fin del torneo. Los hombres de Gonzalo Villagra deben ganar y esperar que los tomateros resignen puntos ante U. La Calera para seguir con vida.