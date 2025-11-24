Es tendencia:
¿Adiós Jorge Segovia? Confirman remecedora decisión para el futuro de Unión Española

El empresario hispano tomó cartas en el asunto tras la crisis que tiene al equipo con pie y medio en la Primera B.

Por Nelson Martinez

Unión Española a un paso de la B.
Días del terror vive Unión Española en la Liga de Primera. Los hispanos perdieron un duelo clave ante Limache en la lucha por evitar el descenso y quedaron a un paso de irse a la Primera B.

Si bien matemáticamente aún hay opción de salvarse, el panorama es complejo. Están a cuatro puntos de los tomateros, con dos duelos por delante. Pero otro remezón llegó a Santa Laura este fin de semana y afecta directamente a los dueños.

Mientras los hinchas piden a gritos la salida de Jorge Segovia de la administración, en el programa Todo es Cancha tiraron la bombita sobre el futuro hispano. Y pareciera que el ciclo del empresario llega a su fin.

¿Se va Jorge Segovia de Unión Española?

Jorge Segovia no se ha pronunciado por la crisis de Unión Española al borde del descenso en el fútbol chileno y todo apunta a que las partes se separarán a futuro. Así lo dejaron en claro con remecedora decisión.

“Para el hincha hispano quizás esto es una buena noticia y me hago responsable de esto, Unión Española está a la venta. La familia Segovia se abrió y ya tomó la decisión, esto está en venta”, dijo el periodista Marcelo Muñoz, en Todo es Cancha.

Siguiendo con la información, el comunicador anticipó que ahora “hay que ver si las ofertas que lleguen a Santa Laura son atractivas para que la tomen, pero está la orden para analizar las ofertas”.

“Lo único que me preocupa de esto, que los compradores en Chile son los mismos de siempre, los representantes“, cerró, mientras su colega Pancho Eguiluz dio otro mazazo y aseguró que “Santa Laura se vende por separado”.

