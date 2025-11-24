¿Santa Laura a la venta? Aclaran el futuro del recinto de Plaza Chacabuco: “La única opción…”

Gran repercusión generó este lunes 24 de noviembre la posible venta de Unión Española. En medio de la lucha por no descender, los hinchas del cuadro de Plaza Chacabuco recibieron la noticia de que Jorge Segovia estaría buscando vender al club y que, incluso, la situación sería más compleja, pues el dirigente evaluaría desprenderse por separado de la institución y del estadio Santa Laura.

Esto encendió las alarmas en la hinchada hispana, que vio como una posibilidad real perder el histórico reducto donde el equipo ejerce su localía en la comuna de Independencia, sin embargo, en las últimas horas surgió nueva información que aclara el futuro del club y de su estadio.

Justo cuando el propietario hispano salió a desmentir los rumores sobre la venta de Unión Española, un reconocido periodista deportivo se encargó de aclarar las dudas respecto al supuesto traspaso del estadio, llamando a la calma –por ahora- a la parcialidad roja.

El estadio Santa Laura no puede ser vendido:

El periodista de ESPN, Christopher Brandt, aclaró en su cuenta de X que el emblemático estadio de Independencia no puede ser vendido actualmente debido a un litigio que enfrenta el propietario del club, Jorge Segovia.

“Santa Laura pertenece a la Corporación Unión Española, no a la U. SEK. Jorge Segovia mantiene una opción de compra que, por ahora, no se puede ejercer por un juicio en curso”, señaló el comunicador.

No obstante, en el mismo mensaje y en publicaciones posteriores, Brandt dejó en claro que, si bien el reducto de Plaza Chacabuco no puede ser vendido hoy, su situación podría cambiar en el futuro: “La única opción de que el estadio se venda por separado o no es que Segovia logre comprar Santa Laura”, añadió.

Ante esto, un usuario le consultó si esto significa que “el que compre Unión debe comprar el equipo y el estadio por separado”, el propio Brandt respondió: “No, el estadio no se puede vender mientras esté en litigio”, agregando que existen solo dos vías para que el reducto de Independencia pueda ponerse en venta: “Para que se pueda vender, debe comprarlo Segovia dependiendo de cómo termine el juicio, o la Corporación podría buscar un comprador posteriormente”. Finalmente, concluyó: “En resumen, si Unión se vendiera, el comprador no podría adquirir el estadio”.