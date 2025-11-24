Universidad de Chile tuvo una importantísima victoria este pasado domingo, cuando venció por 1-0 a O’Higgins en Rancagua, por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

Triunfo que le permite llevar la definición con Universidad Católica por el Chile 2 de la Copa Libertadores 2026 hasta el final de la temporada, pero donde los azules pasaron susto en el estadio El Teniente.

Esto, porque en el minuto 60 se fue expulsado Matías Sepúlveda, por lo que hubo que defender con todo la ventaja mínima por el gol que había marcado Maximiliano Guerrero en el primer tiempo.

Por lo mismo, ante la adversidad, apareció una actuación “monumental” de uno de los jugadores de la U, que sacó su mejor desempeño para comerse la cancha: Charles Aránguiz.

Charles Aránguiz impactó defendiendo a la U, incluso con ataques como el de Martin Sarrafiore de O’Higgins. Foto: Andrés Pina/Photosport

Charles Aránguiz demostró su categoría en la U

Fue el periodista Danilo Díaz quien destacó el trabajo de Charles Aránguiz, en el compromiso donde Universidad de Chile venció por 1-0 a O’Higgins, cuando los azules quedaron con un hombre menos.

“El partido de Charles fue monumental, sobre todo cuando el equipo queda con 10 jugadores, en una expulsión que los pillan mal parados. El partido que jugó fue glorioso, siempre bien perfilado para hacer jugar al equipo, para ayudar, para dar auxilio y estar equilibrio”, comentó en “Los Tenores de la Tarde”.

En ese sentido, el periodista dejó en claro que el partido de Aránguiz es digno de mostrar a generaciones más jóvenes, para que aprendan cómo se debe defender y jugar con uno menos.

“La capacidad que tiene Aránguiz para recuperar es notable. Lo que hace es de manual, hay que mostrárselo a los jugadores de sub 20 así juega un volante”, explicó.

