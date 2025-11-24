Pese a que parece una certeza que Fernando Ortiz tendrá su futuro ligado a Colo Colo en 2026, el director técnico argentino eligió no dar eso por sentado. De hecho, apuntó que su foco está en las dos finales que tiene el cuadro albo en la Liga de Primera 2025.

El objetivo es uno solo: obtener el premio de consuelo en esta terrorífica temporada del centenario y clasificar a una copa internacional. En ese contexto, y luego de la clara victoria alba sobre Unión La Calera, el Tano recibió una consulta alusiva al año entrante.

Literalmente le preguntaban si se veía en la banca del Cacique en 2026. “No, gracias. No me proyecto al futuro. El viernes tenemos una final contra un rival directo para poder clasificar a las copas”, manifestó el ex DT del Santos Laguna y el América de México.

Se refiere a la visita que su equipo hará al estadio El Cobre de El Salvador para medirse a Cobresal el viernes 28 de noviembre a las 20 horas. “Cometería un pecado en mi cabeza si pensara después de eso”, admitió el trasandino de 47 años en la sala de prensa del Monumental.

“Mi mente está puesta en eso, disfrutando el día de hoy. Pero lo más importante es el viernes”, dijo el otrora zaguero central de Vélez Sarsfield sobre el 4-1 que el Eterno Campeón firmó ante los Cementeros. Por supuesto, invitó a su plantel a saborear el triunfo.

Publicidad

Publicidad

Ortiz felicita a Correa, autor de un gol, una asistencia y varios fallos ante La Calera. (Felipe Zanca/Photosport).

ver también Está en lista negra: Emiliano Amor le manda un salvavidas a la dirigencia de Colo Colo

Ortiz se pone exigente con su futuro en Colo Colo: “No hemos logrado nada”

De todas maneras, Fernando Ortiz sabe que su trabajo ha servido en Colo Colo y que su futuro perfectamente podría estar ligado al club. Es más, los albos consiguieron tres victorias en fila luego de más de un año. Un dato que habla por sí solo respecto de la campaña 2025.

“Tranquilidad no. Sí entramos en eso al saber que estamos al objetivo por trazar. Tienen que disfrutar hoy, saben que sacaron un triunfo importante, en casa con la gente que disfrutó”, expuso el Tano Ortiz sobre la presentación de sus pupilos ante el equipo de su compatriota argentino Martín Cicotello.

Publicidad

Publicidad

Mauricio Isla llevó en su espalda a Lucas Cepeda tras el golazo del “32” a La Calera. (Diego Martin/Photosport).

Y dejó la vara de exigencia alta para sus dirigidos antes de preparar el viaje al desierto. “No hemos logrado nada. Ante Cobresal tenemos que dar otro paso importante”, manifestó el estratego del Cacique, que superó a los albinaranjas en la tabla de posiciones del certamen liguero que ya conquistó Coquimbo Unido.

ver también “Un jugador así necesita…”: Arturo Vidal sale en defensa de Salomón Rodríguez en Colo Colo

Revive la goleada de Colo Colo a Unión La Calera

Publicidad

Publicidad

Así quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo se metió en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana y así marcha en la tabla al cabo de 28 partidos.