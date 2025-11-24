A pesar de que este año ha tenido mucha continuidad, Emiliano Amor parece formar parte de la lista de jugadores que saldrán de Colo Colo. De todas formas, eso parece no preocuparle al espigado zaguero argentino-sirio, quien jugó los 90 minutos en la goleada sobre Unión La Calera.

El defensor formado en Vélez Sarsfield sacó la voz para hablar de sus posibilidades de continuar en Pedrero, donde llegó en abril de 2021. “El año pasado capaz un poquito más nervioso, este año me dedico a jugar los partidos que quedan”, afirmó Amor en la zona mixta del Monumental.

“Pensamos en eso y clasificar en una copa. A fin de año van a analizar, ver con el cuerpo técnico, harán un análisis bastante grande de todo el año”, expuso Emi Love sobre la incógnita de su futuro. Por ahora, eso sí, el Cacique se metió en puestos para ganar un boleto a la Copa Sudamericana.

Emiliano Amor ante Universidad de Chile en la Supercopa del fútbol chileno. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El seleccionado sirio dejó una suerte de salvavidas para la dirigencia de Blanco y Negro. Todo con la mira fija en el próximo mercado de fichajes. “Ya lo saben y lo dije: me quiero quedar. Pero no hay que quedarse por quedarse, si no para armar un proceso, un proyecto el año que viene”, expuso Amor.

Emiliano Amor da su lista de requisitos para el Colo Colo 2026

En ese contexto, Emiliano Amor piensa que Colo Colo necesita una lista de ingredientes para mejorar lo hecho en el terrorífico año del centenario. Particularmente una sinergía que, vistos los hechos de 2025, brilló por su ausencia casi toda esta campaña.

“Que estén todas las piezas importantes: cuerpo técnico, dirigencia y jugadores tirando para el mismo lado. No me quedaré por quedarme”, sentenció Emi Love, quien de todas maneras tiene la mente puesta únicamente en los dos duelos que restan para finalizar la Liga de Primera 2025.

El primero de esos partidos que enfrentará el Eterno Campeón será en El Salvador ante Cobresal este viernes 28 de noviembre. En la fecha final, los albos recibirán a otro rival directo por un ticket internacional: Audax Italiano en el estadio Monumental. Luego de eso, se tomarán decisiones importantes e irreversibles para la conformación del plantel.

¿Le marcarán la salida a Emiliano Amor a fin de año? (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Colo Colo se metió en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana y así marcha en la tabla al cabo de 28 partidos.

