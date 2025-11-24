Colo Colo sigue en racha y tras el triunfo sobre Unión La Calera, ahora son tres los triunfos al hilo que suma en la Liga de Primera. De la mano de Fernando Ortiz, el Cacique revivió de las cenizas y ahora está a punto de meterse en Copa Sudamericana. Lo que es el principal objetivo para el adiestrador trasandino y así mantenerse en la banca alba.

El Cacique superó por 4-1 a los cementeros y está séptimo en la tabla general. El tema es que ahora viene una visita más que complicada con Cobresal, equipo con el que comparte la misma posición y que tiene los mismos 44 puntos. Por lo que el encuentro en el Estadio El Cobre será determinante en el cierre de temporada.

Encuentro en el que Fernando Ortiz ya empezó a preparar. Es que el partido está fijado para este viernes y por lo mismo no hay tiempo que perder en la recta final del año.

“A nivel personal trato de disfrutar el momento y lo que significa una victoria. Pero ya estamos metidos en lo que será la final contra Cobresal. Lo importante es que los hinchas puedan disfrutar una victoria”, confesó el “Tano” este lunes en su llegada a la ceremonia de Chamaco Valdés.

El plan de Colo Colo para la final contra Cobresal

Ante esto, el adiestrador trasandino recalcó que habrá un plan especial para la visita ante los dirigidos por Gustavo Huerta. Tema que preocupa principalmente por la altura que tiene el Estadio El Cobre con 2600 metros sobre el mar.

“Yo trabajo día a día para demostrar que vamos a armar un equipo competitivo. Es un partido importante para tratar de clasificarnos a copas internacionales”, enfatizó entrenador. Por lo que no hay margen de error para desaprovechar.

“Estamos tomando precauciones necesarias como en qué momento vamos a viajar. Pero estamos preparados en ir a buscar los tres puntos”, recalcó Fernando Ortiz. Cabe consignar que además volverán por su fecha de suspensión jugadores como Claudio Aquino, Jonathan Villagra y hasta Francisco Marchant.

