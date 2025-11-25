Dentro de las malas noticias que recibió Universidad de Chile tras su valiosa victoria como visita ante O’Higgins, fue que además de las lesiones de Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero, perdió por expulsión a Matías Sepúlveda.

Fue en el minuto 60, donde tras cortar una acción ofensiva local en la mitad del campo, recibió de parte del árbitro Franco Jiménez la segunda tarjeta amarilla que lo margina del próximo encuentro, nada menos que ante el campeón Coquimbo Unido.

Un dolor de cabeza más para el técnico de la U, Gustavo Álvarez, que generó un furioso reclamo en las huestes azules, al considerar que “no fue para tanto” la tarjeta roja para el “Tucu”. Tanto así que todavía estudian si apelar la sanción ante el Tribunal de Disciplina.

Feroz reclamo en U de Chile por expulsión de Sepúlveda

Quien alzó la voz al respecto fue uno de sus referentes históricos como Diego Rivarola, que aprovechó su vitrina en ESPN para afirmar que no correspondía la expulsión del volante y que, a su juicio, la falta que provocó la sanción no fue agresiva.

Junto con considerar que “la U no sufrió tanto” ante O’Higgins, Gokú fue enfático en afirmar que “a mi no me pareció roja lo de Sepúlveda, quizás la primera tarjeta amarilla sí, pero esa segunda amarilla… me parece que eso es muy manejable”.

Pero Rivarola no quedó allí en su opinión, pues agregó que “casi ni lo toca al rival, lo cruzó, sí que cortó un poco la jugada pero casi ni lo toca, no fue tan determinante. Aparte ni lo agarra ni nada. Fue un foul que corta la jugada, pero es cero agresivo. Hay 10 mil jugadas similares. Me parece que fue exagerado“.

Los números del “Tucu” en 2025

En una temporada marcada por las lesiones musculares y un frustrado traspaso al fútbol brasileño, Matías Sepúlveda jugó este año para U de Chile, entre torneos locales e internacionales, 3.147 minutos durante 41 juegos, con cuatro goles, ocho asistencias, seis tarjetas amarillas y una expulsión.

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

El Romántico Viajero será el encargado de cerrar la 29° y penúltima fecha en Liga de Primera, cuando este martes 2 de diciembre reciba en el Estadio Nacional al campeón Coquimbo Unido, a partir de las 20:00 horas.

