¿Se juega? La preocupante imagen del Estadio Nacional para el duelo clave entre la U y Coquimbo Unido

A través de redes sociales se reveló el paupérrimo estado de la cancha del recinto de Ñuñoa y por lo mismo se decidió el cambio de fecha.

Por Felipe Pavez Farías

Los recitales le pasan la cuenta al Estadio Nacional
Los recitales le pasan la cuenta al Estadio Nacional. El recinto de Ñuñoa ha sido utilizado para diversos shows musicales como Dua Lipa y Oasis. Lo que empieza a dejar secuelas importantes en la cancha y que complica principalmente a Universidad de Chile en la recta final de la Liga de Primera. 

El Romántico Viajero quiere cerrar la temporada 2025 de la mejor forma y su último partido será de local ante Coquimbo Unido. Encuentro en el que además de poder asegurar un cupo en Copa Libertadores, permitirá defender el récord del Ballet Azul.

Sin embargo, la principal preocupación está en el estado de la cancha. Así lo reveló el medio La Voz Azul que registró el campo de juego y una imagen que alertó a todos los hinchas del Bulla.

Es que los recitales mencionados pasaron la cuenta y ahora presenta varias irregularidades. Lo peor es que este fin de semana será la Teletón y podría profundizar los daños. El registro en minutos superó las 19 mil visualizaciones y

El importante cambio en el Estadio Nacional

El tema es que por dichas condiciones del campo de juego, se decidió desde la ANFP postergar el encuentro entre azules y piratas. Por lo que ahora se jugará en el mismo Estadio Nacional pero el martes 2 de diciembre. Duelo que se mantiene a las 20:00 horas. 

La modificación que será para optimizar los tiempos y así mejorar las condiciones del Coloso de Ñuñoa antes del cierre de la temporada 2025 para el Romántico Viajero. Por lo que la U buscará un nuevo triunfo como dueño de casa.

