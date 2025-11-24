Universidad de Chile se prepara para enfrentar el próximo lunes 1 de diciembre al campeón, Coquimbo Unido, en la fecha 29 de la Liga de Primera 2025 en el Estadio Nacional.

Una de las grandes dudas que tiene que resolver el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez es tomar una decisión con Lucas Assadi, el volante que ya pagó sus fechas de castigo, pero depende de la luz verde del área médica.

El volante se lesionó en el Clásico Universitario, pero ya se le ha visto entrenando con pelota en el Centro Deportivo Azul, por lo que los hinchas están ilusionados con volverlo a ver.

Pero en la U son más cautos a la hora de hablar del regreso del volante, porque no quieren que vuelva a lesionarse, pese a que está terminando la temporada con la U.

Lucas Assadi había sido la gran figura de la U en la segunda parte de la temporada. Foto: Andres Pina/Photosport

Lucas Assadi espera contra Coquimbo Unido

Fue en radio ADN donde la periodista Rocío Ayala entregó los detalles de la evolución de Lucas Assadi en Universidad de Chile, donde confirma que está volviendo poco a poco.

Eso sí, asegura que en la U no tienen ningún interés en apurar su regreso a las canchas, donde probablemente habrá que esperar hasta la última fecha ante Deportes Iquique.

“Ha estado en la cancha con pequeños trabajo con balón, con algo más que trote. Se debería intensificar los esfuerzos en los próximos días, pero, sin embargo, se le espera mas para Iquique que contra Coquimbo”, explica.

En ese sentido, es clave los trabajos que se realicen en la semana para tomar una importante decisión con Assadi: “Hay que esperar si se puede meter en la citación, pero es muy prematuro”.

