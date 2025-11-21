Una foto que publicó en la semana Universidad de Chile encendió la ilusión con el regreso de Lucas Assadi, teniendo en cuenta los tres partidos que le quedan a los azules en la Liga de Primera 2025.

El jugador se lesionó gravemente en el Clásico Universitario en el Claro Arena, además que fue castigado con tres fechas en el Tribunal de Disciplina, por lo que habían pocas esperanzas.

Pero esta jornada fue el propio técnico Gustavo Álvarez quien encendió la ilusión de una vuelta, aunque advirtió que irán paso a paso sin tener que apurarlo para su regreso.

Por lo mismo, no lo descartó para el encuentro ante Coquimbo Unido, del 1 de diciembre en el Estadio Nacional, lo que produce de inmediato un golpe anímico al pueblo bullanguero.

Gustavo Álvarez se ilusiona con el retorno de Assadi. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Cuándo vuelve Lucas Assadi en U de Chile?

Fue en la conferencia de prensa previo al duelo del domingo contra O’Higgins donde el técnico Gustavo Álvarez tocó el tema de Lucas Assadi, donde entregó buenas novedades para su regreso.

“En eso vamos día a día, sabemos que para O’Higgins está descartado y el lunes veremos el plan de Lucas para la semana. No me puedo comprometer a una respuesta con Coquimbo e Iquique”, explicó el entrenador.

“No vamos a apurar nada, con ningún jugador lo hicimos. ¿Reemplazarlo? siempre dije que los nombres propios son indistintos, el trabajo colectivo está por encima de las individuales. Tocó que volvió Leandro Fernández con un buen rendimiento progresivo, una de las tares del entrenador es lograr eso con la importancia de Lucas en el plantel y sea reemplazable, así con los otros 10. El funcionamiento del plantel está por encima de todos”, destacó.

