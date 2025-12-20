Una temporada 2025 para el olvido protagonizó Colo Colo, que ya piensa en la campaña 2026 y para ello tendrá una remozada camiseta alternativa.

El cuadro popular tiene contrato con la marca alemana adidas hasta 2032, y ya se filtraron las dos nuevas casaquillas que vestirá en el año que se aproxima.

La primera que se dio a conocer es la vestimenta titular, que para 2026 contará con un diseño sobrio y el regreso a las tres tiras negras en las mangas, además de un cuello color blanco.

La nueva camiseta negra de Colo Colo para 2026

La camiseta suplente de Colo Colo en 2025 tenía la novedad de ser negra con tonos dorados, color secundario que ya es historia y no seguirá para el próximo año.

El portal brasileño Mantos Futebol dio a conocer el nuevo diseño de adidas para el vestuario alternativo del Cacique, que como es tradición es de color negro, pero ahora tiene tonos rojos.

La camiseta negra de Colo Colo para 2026.

La camiseta alternativa de Colo Colo 2026.

Tanto el logo de la marca alemana como el del patrocinador principal va en color rojo. Además, en el cuello hay un diseño que hace referencia al pueblo mapuche.

Adidas aún no hace oficial las nuevas camiseta de Colo Colo, pero los portales especialistas en vestimenta deportiva ya las filtraron.