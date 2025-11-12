Colo Colo ha tenido un rendimiento muy bajo en la temporada. Por lo mismo, el presidente Aníbal Mosa y la dirigencia del club trabajan en la conformación del plantel del próximo año.

Si bien quieren tener claridad si clasificarán o no a Copa Sudamericana, hay algunas luces de lo que irá a ocurrir en el Cacique para el 2026, en donde varios nombres dejarán la institución.

Las bajas que tendrá Colo Colo para el 2026

La defensa sufrirá varias bajas. Los centrales Emiliano Amor y Sebastián Vegas terminan sus contratos y no serán renovados. Por lo mismo, deberán buscar dos defensas centrales para acompañar a Jonathan Villagra y Alan Saldivia, si es que el uruguayo continúa en el equipo.

También terminan contrato Mauricio Isla y Óscar Opazo. Ninguno ha rendido bien esta temporada y deberían buscar otros rumbos, a pesar de que el DT Fernando Ortiz confía en el Huaso sobre todo. Puede haber una negociación con la dirigencia en caso del campeón de América.

Mauricio Isla termina contrato en Colo Colo

En el mediocampo el caso más difícil es el de Esteban Pavez. El jugador tiene contrato por un año más, pero para Ortiz es el tercer volante de contención detrás de Arturo Vidal y Tomás Alarcón. Además, sus últimas declaraciones señalando que Universidad Católica es más que Colo Colo incomodaron en el Monumental.

En esa zona deben ver lo que ocurrirá con Claudio Aquino. Al igual que Pavez tiene contrato por un año más, pero en Argentina es bastante apetecido por Vélez e Independiente. Desprenderse de su alto salario (cerca de 80 millones de pesos) podría significar un alivio para Colo Colo si no va a Copa Sudamericana.

Finalmente en ofensiva hay otra piedra en el zapato para los albos: Salomón Rodríguez. El delantero que llegó como precio récord en el mercado de verano no le hizo un gol ni al arcoíris, por lo que en el Monumental buscarán la opción de un préstamo. Esto considerando que le quedan dos años más de contrato.

Por lo mismo, es que empezó a sonar Juan Martín Lucero como opción en el ataque, quien podría hacer dupla de ataque con Javier Correa. Eso sí, en cas de continuar Ortiz, su esquema favorito es 4-3-3 con punteros y no con dos centro atacantes.

De los jugadores que están a préstamo, hay que resolver la situación del lateral izquierdo de La Calera Diego Ulloa, del polifuncional Lucas Soto en Everton y de Cristián Zavala, figura de Coquimbo Unido campeón.

También vence el préstamo de Brayan Cortés, pero seguramente seguirá en Peñarol y los albos ahí deben decidir si traen otro portero o Eduardo Villanueva queda como segundo meta tras Fernando De Paul.