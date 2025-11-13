Una verdadera pesadilla ha sido la etapa de Salomón Rodríguez en Colo Colo. El delantero uruguayo no ha logrado consolidarse ni acercarse al protagonismo esperado, y cada vez que Javier Correa ha estado ausente, su rendimiento ha dejado más dudas que certezas, incluso llevándolo a ni siquiera ser opción en varios duelos.

Durante su paso por el Cacique, Rodríguez solo ha convertido dos goles, ambos en la Copa Chile, una cifra que refleja su discreto aporte. Ahora, su nombre vuelve a estar en el centro de la noticia, esto porque su exclub, Godoy Cruz, alzó la voz y amenazó con acciones contra el ‘Popular’ por una supuesta deuda pendiente relacionada con su traspaso.

Amenazan a Colo Colo con demanda a la FIFA:

José Mansur, vicepresidente de Godoy Cruz, conversó con Radio Cooperativa este jueves y reveló la existencia de una millonaria deuda por parte de Blanco y Negro, concesionaria a cargo de Colo Colo, correspondiente a la primera cuota del fichaje del delantero uruguayo de 25 años.

El dirigente argentino incluso amenazó con llevar el caso directamente a la FIFA: “No tengo noticias. Nosotros lo vendimos a Colo Colo, pero todavía no nos han pagado”, expresó Mansur, agregando que “no tenemos explicación, no tenemos noticias”.

Sin embargo, los dichos más duros llegaron después, cuando advirtió sobre posibles acciones legales ante el ente rector del fútbol mundial: “Estábamos esperando, pero si no hay respuesta, esperaremos unos días más y, de no haber solución, obviamente habrá que iniciar las acciones legales correspondientes” .

Consultado sobre los pasos a seguir, Mansur precisó que podrían presentar el reclamo vía FIFA: “En FIFA, si no te pagan, lo inhiben; es más fácil, es matemático. Si después pagan, listo, no hay problema”, cerró.

Cabe recordar que Colo Colo adquirió a Salomón Rodríguez a comienzos de este 2025, tras un acuerdo cercano a 1,2 millones de dólares por el 50% del pase del jugador.