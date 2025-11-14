Colo Colo no lo ha pasado bien en un año para el que se reforzó para pelear a nivel internacional y ahora llega el momento de tomar decisiones. El Cacique tendrá una gran cantidad de salidas para la próxima temporada, lo que obliga a pensar en refuerzos. Y para ello, ya están definidos los puestos.

Después de algunas semanas de trabajo, Fernando Ortiz ya tiene su análisis y está definiendo los pasos a seguir para el 2026. Si bien el técnico depende de una clasificación a Copa Sudamericana, lo cierto es que su trabajo ha hecho replantearse esto.

El técnico tiene feliz a la dirigencia y cuenta con el respaldo para según el año que viene. Ante esto, ya le dejó claro al club los jugadores a los que necesita encontrarles reemplazante, con un caso que todavía está en veremos.

Colo Colo pide cinco y puede tener hasta seis refuerzos en 2026

Colo Colo comienza a pensar en la próxima temporada, en la que depende de una clasificación a Copa Sudamericana para invertir en refuerzos. Aunque más allá de eso, Fernando Ortiz ya le dejó claro a la dirigencia los puestos que hay que potenciar si se quiere pelear algo en 2026.

Colo Colo tendrá una fuga de jugadores para el 2026 y se anticipa con puestos para reforzar. Foto: Photosport.

Según explicó el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, el Tan definió las prioridades en el mercado. Esto, al tener el visto bueno para seguir más allá de si entra a tornes internacionales. “Si no es algo terrorífico como termine el campeonato, Fernando Ortiz va a ser el técnico de Colo Colo para la temporada 2026. Terrorífico sería perder o empatar con La Calera, Cobresal y Audax. No es quedarse afuera de Sudamericana, en el directorio están conformes en cómo está llevando el equipo, su mano dura que gusta mucho“.

Fue tras ello que el reportero entró de lleno en los puestos a reforzar en 2026. “Dos laterales, uno por cada perfil. Seguro se va Maurici Isla y no lo tiene conforme Erick Wiemberg. Dos centrales porque se va Sebastián Vegas y Emiliano Amor“, comenzó señalando.

Otro de los lugares es el 9, donde tiene a Javier Correa pero perderá a su reemplazante. “Un delantero porque es un hecho que no continuará Salomón Rodríguez y necesita un recambio para Javier Correa“.

El puesto más en duda es el del arquero, el que dependerá de lo que pase con Brayan Cortés. “Alguien me comentaba, dependiendo de los últimos partidos, va a ver si necesita uno o dos extremo y un arquero. Le dijeron que debería retornar Brayan Cortés pero me comentaban que en este escenario el hincha no lo quiere. Va a jugar Libertadores y no sea atractivo que retorne“.

Finalmente y más allá de buscar figuras en el medio o un extremo, remarcó que todo está sujeto a salidas. “Dentro de su análisis, están atentos al rendimiento de Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, que podrían partir“.

Colo Colo tiene definidos los puestos en los que mirará refuerzos en el mercado de fichajes para el 2026. El Cacique necesitará nombres para renovarse después de un centenario para el olvido y en el que no se logró nada de lo que se prometía.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Por ahora, Fernando Ortiz se enfoca en trabajar con la mira puesta en Unión La Calera. El Cacique recibe a los Cementeros en el Estadio Monumental el próximo domingo 25 de noviembre desde las 20:30 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025