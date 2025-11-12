Colo Colo ya comienza a pensar en lo que será el 2026, en el que espera tener competencia internacional. El Cacique está haciendo todo lo posible por entrar a la Copa Sudamericana y así justificar inversiones en refuerzos, donde hay un nombre que vuelve a sonar con fuerza: Bruno Barticciotto.

El delantero, que hoy milita en el Santos Laguna de la Liga MX, es una de las cartas que maneja la dirigencia para potenciar su ataque. El interés no es nuevo y se arrastra desde hace ya varios mercados, aunque las cosas ahora podrían darse como esperan en el Estadio Monumental.

Y es que más allá de que el cuadro mexicano debe tomar una decisión con el pase, el que pertenece a Talleres, el ex Universidad Católica ha tomado postura al respecto. Esta no es otra que venir al Cacique para cumplir el sueño de su padre y así relanzar una carrera a la que las lesiones han complicado en el último tiempo.

Bruno Barticciotto quiere venir a Colo Colo, pero…

El nuevo interés de Colo Colo en Bruno Barticciotto ha causado un enorme revuelo en el fútbol chileno. El delantero puede regresar al país para jugar en el club donde su padre se transformó en leyenda y así cumplir el deseo de él y los hinchas albos.

Bruno Barticciotto puede ser nuevo refuerzo de Colo Colo en 2026. Foto: Photosport.

La gran duda ha sido conocer el deseo del propio jugador, quien ya ha tenido la opción en el pasado pero se ha alejado. El periodista Edson Figueroa abordó el tema en DaleAlbo AM y sorprendió al darle buenas noticias al pueblo albo.

“La intención de Colo Colo ha estado en las últimas tres temporadas. Después, de que el jugador quiera venir, quiere venir“, comenzó señalando el reportero sobre el caso del artillero.

“Ahora, de que hay situaciones contractuales complejas, son muy complejas. Hay una parte que pertenece a Talleres, una cláusula que puede ejercer el equipo mexicano… No es fácil la negociación“, complementó.

Aunque más allá de lo que pase con Bruno Barticciotto, el repoortero albo remarcó que “he lanzado nombres, pero Colo Colo hoy no ha iniciado negociaciones. Depende de que avance a copas internacionales, a que siga el técnico“.

Quedará esperar para ver qué es lo que pasará con el caso del delantero. Su préstamo en el Santos Laguna termina a finales del 2025 y deberá volver a Talleres para definir si es que comprarán su carta en México o si aceptan negociar con el Eterno Campeón.

Colo Colo está tras los pasos de Bruno Barticciotto en lo que podría ser uno de los grandes golpes del mercado de fichajes de 2026. El Cacique quiere al hijo de su ídolo para poder pelear en grande después de un año para el olvido.

¿Cuáles son los números de Bruno Barticciotto esta temporada?

Bruno Barticciotto vuelve a ser opción en Colo Colo luego de haber disputado 21 partidos oficiales en total esta temporada 2025 con Santos Laguna. En ellos aportó con 8 goles y 1 asistencia en los 1.338 minutos que estuvo dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras buscan a Bruno Barticciotto, Colo Colo intenta enfocarse en lo que será su próximo e importante desafío en la Liga de Primera. El domingo 23 de noviembre el Cacique recibe a Unión La Calera luchando por tres puntos de oro a partir de las 20:30 horas.