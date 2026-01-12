Colo Colo se arma de a poco de cara a la temporada 2026, porque ya tiene dos fichajes confirmado y un tercero está en viaje a Chile para ponerse la camiseta alta.

Los albos realizan la pretemporada en el complejo del Sifup en Pirque, donde ya son parte del cuadro popular el lateral derecho Matías Fernández y el defensa uruguayo Joaquín Sosa.

En las próximas horas se va a oficializar la tercera incorporación de Colo Colo, porque este lunes viajó a Chile el zaguero charrúa Javier Méndez, quien tiene un total acuerdo con Blanco y Negro.

Javier Méndez llega a Chile y hay novedades con su contrato

Javier Méndez arriba a Colo Colo proveniente de Peñarol, club en el que fue titular y figuras las últimas dos temporadas, pero decidió rescindir su contrato.

Blanco y Negro no está realizando fichajes costosos y por ahora arribó Fernández en calidad de jugador libre y Sosa cedido desde Bologna.

Javier Méndez llega como jugador libre a Colo Colo. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

El periodista César Luis Merlo, especialista en fichajes, explicó que la situación de Méndez es similar a la del lateral derecho, porque arriba con el pase en su poder al acordar su salida de Peñarol, es decir no es un préstamo, con la diferencia es que su contrato será por dos años.

Colo Colo tiene a sus dos nuevos defensores centrales, los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez, y ahora ByN se concentra en cerrar al delantero, donde tiene ventaja el argentino Maximiliano Romero.

¿Cuándo y a qué juega Colo Colo vs Olimpia por la Serie Río de La Plata?

Colo Colo tendrá su debut en la temporada 2026 este miércoles 14 de enero, cuando desde las 21:00 horas se mida ante Olimpia por la Serie Río de La Plata.

