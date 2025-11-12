Colo Colo se las arregla de tanto en tanto para sorprender con situaciones insólitas. Este miércoles se filtró una segunda maqueta para el proyecto de reconstrucción del estadio Monumental, con aforo para 51 mil espectadores.

Y la maqueta vuelve a generar polémica en la interna de la directiva, y así lo hizo ver el director Alfredo Stöhwing, ex presidente de Blanco y Negro del bloque Vial-Tagle, la oposición de Aníbal Mosa.

En conversación con Radio ADN, Stöhwing reveló que no tenía idea ni antecedentes de la segunda maqueta, menos de los detalles más profundos del proyecto.

“La verdad, me sorprendió. Yo no conocía la existencia de una segunda maqueta ni he visto el segundo proyecto. Extraño”, respondió Stöhwing.

Insólito: Stöhwing asegura que no tenía idea del nuevo proyecto de estadio Monumental… es parte de la comisión estadio de Blanco y Negro.

Y no es un tema menor: Alfredo Stöhwing es parte de la comisión estadio de Blanco y Negro junto a Edmundo Valladares del Club Social y Deportivo Colo Colo, y el mismo presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa.

Tampoco es menor el “extraño” de Stöhwing, que si bien no lo dice, deja la duda de la veracidad de éste proyecto, como dando a entender que esta maqueta es otro volador de luces del oficialismo albo.

Ahora habrá que ver cómo se desgrana el choclo en esta nueva polémica interna de Colo Colo, y esperar las nuevas declaraciones de Stöhwing cuando logre interiorizarse más de esta nueva propuesta de estadio para el Cacique.