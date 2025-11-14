“Socios por el Mundo” estrenará un nuevo episodio, este viernes aparecerá Pedro Ruminot quien tendrá una importante sorpresa para los hinchas de Colo Colo: Mirko Jozic, el histórico entrenador albo con quien levantó la Copa Libertadores de 1991, será parte del programa.

El comediante, que además es Director de Relaciones Públicas de Colo Colo, señaló: “Ver a Mirko junto a su familia será un momento que no podré olvidar nunca”

La aparición de Mirko Jozic en Socios por el Mundo

En este capítulo, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta llegarán a la ciudad de Split, ubicada en la costa de Croacia, para realizar un pedido especial que les pidió Ruminot, viajar al país europeo y entrevistar al ex director técnico de Colo Colo, Mirko Jozic.

El dúo llega a la ciudad en al que vive actualmente el recordado entrenador que llevó al cacique al levantar la prestigiosa copa internacional. Pero al llegar tendrán una gran sorpresa: Pedro Ruminot será quien les abra la puerta.

“Este episodio será una alegría y emoción muy grande. Ver a Mirko junto a su familia será un momento que no podré olvidar nunca, porque era algo que quería que pasara”.

“Todos los ‘colocolinos’ lo esperábamos este año y, por diversas razones, no pudo venir; y en representación del club logré estar con él“, comentó Ruminot, asimismo, añade “qué mejor que ir allá y visitar a alguien tan importante para los chilenos”.