El terrible centenario que ha vivido Colo Colo ha provocado algunos quiebres internos. En la dirigencia de Blanco y Negro no están contentos con el rendimiento del plantel, dejándolo más que claro en una ácida crítica que no le cayó nada de bien a Arturo Vidal.

Ángel Maulén, uno de los directivos albos, arremetió con todo contra los jugadores días atrás. “Me preocupa mucho el comportamiento de nuestros jugadores en la cancha. No olvidemos que ellos son atletas de elite, sin embargo, cuando los vemos ahí… A mí no me convence como estamos jugando“, lanzó.

Sus palabras habían tenido una pequeña reacción de Erick Wiemberg hasta ahora. Sin embargo, el King decidió sacar la voz para cantarle muy claras las cosas e incluso ningunearlo asegurando que ni lo ha visto en la cancha.

Arturo Vidal le pega de vuelta y con todo a la dirigencia de Colo Colo

Las críticas de parte del Bloque Vial no le gustaron nada a Arturo Vidal. El King sacó las garras para defender al plantel del Cacique y, de paso, exponer a un dirigente con el que no se sienten ni representados.

Arturo Vidal no le aguantó a Ángel Maulen que criticara al plantel de Colo Colo. Foto: Photosport.

El volante dejó en claro que el Cacique no piensa en otra cosa que no sea clasificar a un torneo internacional. “Nosotros estamos bien, trabajando duro. Queremos meternos en copa, hemos tenido mala suerte. No quiere entrar, estamos tratando de afinar los detalles y meternos en una copa“.

“Como se han dado los partidos, como estamos jugando, si aprovechamos las oportunidades marcamos diferencia. Por eso nos tenemos tanta fe, todos los días es una lucha por el puesto“, añadió.

Fue tras ello que Arturo Vidal encaró directamente a Ángel Maulen. “Cuando es un director o el presidente, que están cerca de nosotros, que vayan y lo digan en el camarín. No respondo más a gente que habla por la prensa, no sé quién fue“.

Cuando los medios presentes le explicaron el rol del dirigente, el King sacó aún más artillería. “No lo he visto nunca en el estadio. Si me muestran una foto me daría cuenta“.

En esa misma línea, el volante emplazó a aquellos detractores en Blanco y Negro a ir a decirlo a la cara. “Nos gusta que nos digan las cosas a la cara, porque mucho comentario nos ha dañado mucho este año“.

Finalmente, Arturo Vidal enfatizó en que, si la idea es hablar para mejorar, siempre estarán dispuestos a escuchar. “No lo tomamos en cuenta, si nos va a decir de frente quizás y si es un aporte, bienvenido“.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Arturo Vidal y Colo Colo no pescan las críticas y sólo se enfocan en seguir sumando de a tres. Este sábado 8 de noviembre el Cacique visita a Unión Española por la Liga de Primera a partir de las 15:00 horas.

Así marcha Colo Colo en la tabla de posiciones 2025