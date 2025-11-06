Colo Colo tiene una gran duda y todo indica que está a nada de convertirse en una baja oficial. Arturo Vidal le da un gran dolor de cabeza al Cacique luego de no poder recuperarse aún de sus problemas físicos.
Desde el empate con Deportes Limache que el King está arrastrando molestias que ya lo marginaron ante Ñublense. Si bien el cuerpo técnico de Fernando Ortiz esperaba contar con él frente a Unión Española, pero las cosas no han avanzado como querían.
El mediocampista lleva varios días entrenando diferenciado y este jueves vivía una jornada clave. Sin embargo, el propio jugador decidió sacar la voz y confirmó que no jugará para cuidarse.
Arturo Vidal descartado en Colo Colo para visitar a Unión Española
Arturo Vidal nuevamente será baja en Colo Colo para un duelo clave en la Liga de Primera. El Cacique pierde al King en plena lucha por meterse a copas internacionales, destapando incluso un nuevo problema físico.
Arturo Vidal se puede perder el próximo partido de Colo Colo. Foto: Photosport.
En una actividad durante esta tarde, el bicampeón de América se refirió a su estado y confirmó que no jugará contra Unión Española. “Estoy bien, ya me recuperé pero creo que hay otros mejores para el sábado“, comenzó señalando.
En esa misma línea, Arturo Vidal reveló que además de sus dolencia sufrió un nuevo dolor. “En el codo tuve un problema así que vamos llevarlo con calma, pero ya estoy corriendo“.
ver también
“Sabemos la jerarquía que tiene, pero…”: Colo Colo le suelta la mano a Arturo Vidal tras su lesión
Aunque el King avisó que este será el último partido que se perderá y volverá en la siguiente fecha. “De la próxima semana me meto con el grupo bien. Contra Unión no podré jugar“.
Finalmente, el volante se quejó de que nuevamente le cierren las puertas a los hinchas albos. “Es un lindo partido, difícil. Me hubiese gustado que fuera como el otro día que entró la hinchada de Colo Colo, pero ellos quisieron eso“.
Colo Colo pierde a Arturo Vidal para enfrentar a Unión Española y tendrá que buscarle un reemplazante. El King tendrá que bajarse del choque y ruega que su cuerpo le permita llegar a la recta final sin problemas.
¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?
Previo a Unión Española, Arturo Vidal ha logrado disputar 25 partidos oficiales en total en la temporada 2025 de Colo Colo. En ellos ha marcado 3 goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 1.739 minutos dentro del campo de juego.
ver también
Con el torneo al día: ¿Qué necesita Colo Colo para meterse en Copa Sudamericana?
¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?
Arturo Vidal está con un pie afuera de la importante visita que tendrá Colo Colo ante Unión Española. El Cacique va al Estadio Santa Laura a buscar tres puntos de oro este sábado 8 de noviembre desde las 15:00 horas.