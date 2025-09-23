Colo Colo deja atrás lo que fue la derrota en la Supercopa ante la U de Chile y pone la mira en lo que será el cierre del año del centenario. El Cacique buscará una clasificación a copas internacionales como premio de consuelo en su terrible año, pero para hacerlo sufre una sensible baja: Javier Correa.

Luego del choque ante el Romántico Viajero en el Estadio Santa Laura, el elenco dirigido por Fernando Ortiz lamentó expulsiones y lesiones que ahora le pasan factura. El delantero hizo lo posible, pero todo indica que no llegará.

Y es que después de los problemas físicos que le impidieron terminar el duelo con la U, en el Cacique encendían velas para que se recuperara a tiempo. No obstante, esto no ocurrió y hay un cuestionado que se frota las manos.

Calienta Salomón Rodríguez: Javier Correa no llega al partido pendiente de Colo Colo

Colo Colo debe ponerse al día en la Liga de Primera luego de no jugar este fin de semana por la Supercopa. El Cacique choca en el Estadio Monumental ante un complicado Deportes Iquique, encuentro para el que no podrá contar con Javier Correa.

Javier Correa no logró recuperarse y quedará al margen del partido pendiente de Colo Colo. Foto: Photosport.

Días atrás el club confirmó que el atacante sufrió un desgarro, el que lo tenía como la gran duda para enfrentar a los Dragones Celestes. Y este martes revelaron que, pese a sus esfuerzos, deberá quedarse afuera de la citación.

Fue el periodista Álvaro Choupay quien en Los Tenores de Radio ADN destapó la situación. “No va a llegar“, lanzó antes de dar a su reemplazante. “Salomón Rodríguez se perfila como el reemplazante natural“.

El uruguayo no ha estado a la altura y, para colmo, está a nada de obligar a Colo Colo a comprar la otra mitad de su pase por la cantidad de partidos jugadores. “Hay que estar atento a su situación, no tiene claridad sobre la compra del resto del pase que sí había anunciado Aníbal Mosa“, remarcó el reportero.

Eso sí, en los últimos días Fernando Ortiz ha sorprendido con algunos movimientos en la interna. Marcos Bolados podría ser otra carta si no quieren arriesgarse a pagar más por el refuerzo para el 2025, mientras que canteranos como Jerall Astudillo y Bautista Giannoni esperan por su oportunidad.

Colo Colo tiene algunos días más para definir al reemplazante del lesionado Javier Correa. El Cacique maneja cuatro opciones para un puesto donde necesita goles a toda costa si quiere seguir soñando con una copa internacional para el 2026.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Sin Javier Correa a disposición, Colo Colo busca soluciones para lo que será su partido pendiente ante Deportes Iquique. El Cacique recibe a los Dragones Celestes por la Liga de Primera este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones

