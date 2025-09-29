A lo largo de la temporada, en Colo Colo han estado muy atentos al mercado de fichajes de Europa. Desde esas tierras han tenido en la mira a varias figuras del Cacique, pero por ahora nadie se ha ido.

Sin embargo, para la próxima campaña puede haber importantes novedades. Y es que en medio de la goleada por 4 a 0 a Deportes Iquique, veedores de ese lado del mundo llegaron a ver a dos nombres que interesan.

Con el Mundial Sub 20 ya iniciado, desde distintas partes del mundo han llegado a mirar a algunas figuras del futuro. No obstante, hubo otros que aprovecharon el viaje para hacerse presentes en el Estadio Monumental y así ver en acción a los cracks que tienen entre ceja y ceja.

Colo Colo se frota las manos: desde Europa están tras Lucas Cepeda y Vicente Pizarro

La goleada de Colo Colo ante Deportes Iquique no sólo no sirvió para sumar de a tres. Lucas Cepeda y Vicente Pizarro siguen llamando la atención desde Europa, desde donde llegaron a verlos en la cancha.

Lucas Cepeda y Vicente Pizarro vuelven a estar en la mira del fútbol europeo pese a la mala temporada de Colo Colo. Foto: Photosport.

En la última edición de Sportscenter de ESPN los periodistas Pablo Ramos y Nicolás Ramírez sorprendieron al revelar la situación. El animador del espacio televisivo destapó que desde Italia llegaron a mirar a las figuras del Cacique.

Publicidad

Publicidad

Ante las consultas, el reportero albo complementó y confirmó que uno de los nombres era Lucas Cepeda. El extremo ha sido la gran figura y ya estuvo en la mira del Atalanta, Bologna y Torino por esas tierras.

ver también ¿Lesión de gravedad? Fernando De Paul le da un respiro a Colo Colo tras exámenes médicos

Pero eso no fue todo ya que Pablo Ramos agregaría el nombre de Vicente Pizarro entre los jugadores que llegaron a ver. El Vicho también interesó y su nombre hasta estuvo en la mesa de la Juventus, aunque no pasó más allá.

Quedará esperar ahora para ver qué es lo que pasará con ambos al final de la temporada. La dupla de figuras albas está buscando hace rato dar el salto y se espera que el año que viene puedan tener la oportunidad de lograrlo.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo se frota las manos ante el interés del fútbol europeo en Lucas Cepeda y Vicente Pizarro. El Cacique puede tener ventas históricas de cara al 2026 y así arreglar en algo sus finanzas luego de un terrible 2025 en todos los sentidos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Lucas Cepeda y Vicente Pizarro por ahora sólo se enfocan en lo que será la recta final de la Liga de Primera. El Cacique visita a Coquimbo Unido el próximo 19 de octubre con horario por definir.

ver también Colo Colo alienta a Audax Italiano en Copa Chile para poder meterse en torneos internacionales

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones

Publicidad