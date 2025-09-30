Colo Colo viene de sumar su primera victoria con el entrenador Fernando Ortiz a la cabeza, porque venció por 4-0 a Deportes Iquique en duelo pendiente de la Liga de Primera.

El triunfo le permitió a los albos meterse de lleno en la lucha por la clasificación a copas internacional, porque está octavo con 34 puntos, cuatro menos que Cobresal, por ahora el equipo que está logrando el último cupo en la Copa Sudamericana.

El tramo final del torneo para el Cacique es fundamental, es más, el Tano Ortiz se jugará su puesto para 2026 y necesita un lugar en un torneo Conmebol.

Colo Colo deja el Monumental y cambia de estadio

Colo Colo vuelve a jugar recién el 19 de octubre, cuando visite al líder Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde está obligado a dar el golpe para seguir en la pelea.

Luego, viene la gran sorpresa, porque será local el 27 de octubre ante Deportes Limache y no lo hará en el estadio Monumental, sino que en el estadio Nacional, debido a que su recinto estará en reparaciones tras recitales. El duelo se jugará a las 20:00 horas.

El 21 de octubre se realizará el recital de la banda Imagine Dragons, motivo por el cual la dirigencia de Blanco y Negro decidió arrendar el recinto de Ñuñoa para jugar con los limachinos, porque la cancha del reducto de Macul estará en reparaciones.

Colo Colo no juega de local en el estadio Nacional por el torneo local desde el 2 de julio de 2006, cuando le ganó la final del Torneo de Apertura a Universidad de Chile en tanda de penales.