¿Padre Gatica? El consejo de Javier Correa a los jóvenes de Colo Colo: “No puedes ser…”

Javier Correa dio una larga entrevista en donde contó varios temas, entre ellos un elogio hacia los jóvenes atacantes que tiene Colo Colo. Usó su propio ejemplo, consciente de algunos errores que él mismo denominó como “falta de educación en algún punto”.

El delantero argentino sabe que es el goleador más importante del Cacique. Está consciente de la grandeza del club, aunque no tiene problemas en admitir que le costó asimilarlo. “Estás en el club más importante y todo va variando”, dijo el Coco Correa en Picados TV.

“Tuve una racha del arranque del torneo, no le hacía un gol ni al arco íris. No me van a aplaudir. Pero entra la pelota, te cambia el color de ojos, te ves más lindo. Hay que entenderlo y saber que cuando no estás dando en la tecla, algo tienes que corregir”, expresó el ariete, quien llegó a Pedrero desde Estudiantes de La Plata.

Javier Correa habló largo y tendido de su carrera y su estadía en Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Añadió que “cuando estás bien, no te muevas de ahí. Pero tampoco te la creas. No puedes ser arrogante, canchero ni sobrar situaciones. Repercuten el doble”. Quizás una enseñanza que le ha dejado su personalidad a lo largo de su trayectoria. El recuerdo de su actitud luego del Superclásico que Colo Colo ganó en el estadio Monumental afloró de inmediato con estos dichos.

“Doy un mensaje para los chicos de abajo que vienen. Yo hoy soy el 9 más importante del club y si hago alguna cosa… para abajo hay que mandar una imagen a los chicos. En Colo Colo hay un montón de 9 y son buenos. El tema es cómo los llevan, arriba es una moledora de carne. Hay que estar ahí y aguantar”, manifestó Javier Correa.

Javier Correa les deja varias lecciones a los jóvenes de Colo Colo

Javier Correa manifestó la intención de ser coach de jóvenes antes de intentarlo como director técnico y aprovechó esta entrevista en A Veces Hablamos de Fútbol para dejarles varios tips a los proyectos de Colo Colo. Por el momento, se ha llevado una buena impresión de ellos.

“Los chicos de Colo Colo bien, llegan temprano, van al gimnasio. No tocó ninguna falta de disciplina o de respeto. Eso está bueno. O les pasaría lo que me pasó a mí y no está bueno que te aíslen y te saquen. Les puede cortar la carrera. A los 24 años me hice profesional y debuté a los 16″, expuso Correa por una situación que le ocurrió en Instituto de Córdoba, club donde empezó su carrera profesional.

Javier Correa celebra uno de los 20 goles que ha marcado en Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Tuvo más sobre ese punto de vista. “Me gustaría explicarle a los jóvenes que un vestuario de primera no es como el de los inferiores. Si entiendes eso, estás un paso adelante: que tienes que pedir permiso, esperar que se bañen todos para bañarte vos. Doblar la ropa y darla como te la entregó el utilero. Esas cosas”, cerró el “9” de los albos.