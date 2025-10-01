Javier Correa tiene una buena valoración por un jugador juvenil de Colo Colo que le llamó la atención particularmente durante 2025. El delantero cordobés es el máximo artillero que tiene el plantel del Cacique. Y ya celebró algún gol gracias a una asistencia de este zurdo.

Lo destacó en Picado TV, donde Correa dio una entrevista larga y tendida sobre su carrera deportiva. En la conversación dejó varios consejos para las nuevas generaciones albas. Revivió una experiencia en sus inicios de futbolista profesional para eso.

Hasta que el periodista Daniel Arrieta le preguntó por su preferido del semillero colocolino. “(Francisco) Marchant. Tiene 19 años y juega como un loco de 33. Sabe todo, hace todo bien. No he visto un partido que estemos en cancha y erre un pase boludo. O haga una jugada boluda, tirar un centro por tirar”, fue el elogio de Correa para el “7”.

Por estos días, Francisco Marchant forma parte de la nómina de Nicolás Córdova que compite con la selección chilena en el Mundial Sub 20. El zurdo albo fue suplente en la victoria postrera sobre Nueva Zelanda. También ingresó en el segundo tiempo en la derrota contra Japón.

Francisco Marchant celebra con Javier Correa en La Florida. (Felipe Zanca/Photosport).

Para Javier Correa, el nivel del futbolista juvenil de Colo Colo es bueno. Pero hay dificultades. “No es fácil estar acá, no es un club normal. Hay presión todos los días”, describió el atacante argentino, quien admitió que le costó asimilar la masividad del Eterno Campeón.

Y respecto de la posición que mejor desempeña, Correa no tiene dudas. “Para mí por la derecha, como Lucas (Cepeda). Pero hoy está él y por izquierda también se acomoda”, aseguró el ex ariete de Racing Club de Avellaneda y el Santos Laguna de México.

Francisco Marchant ante Nueva Zelanda. (Andres Pina/Photosport).

El futuro en Europa es muy pronto para augurarlo. Pero al menos el talento lo ve. “Decidirá él. Se pondrá la barrera que quiera. Para mí le juega a favor su físico, no lo agarras nunca. Todos los chiquitos son muy buenos, el Chino (Leandro) Hernández también, (Alexander) Oroz también”, sentenció Javier Correa sobre el Pancho Marchant, quien pretende ganarse un lugar para el decisivo duelo mundialero ante Egipto.