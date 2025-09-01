Marcelo Vega siguió la tónica de su compañero de panel Johnny Herrera e hizo añicos el aporte de Arturo Vidal para Colo Colo en la victoria que celebraron los albos en el Superclásico 198. El Toby fue lapidario con el “23” de los albos, quien jugó 70 minutos en el estadio Monumental.

De todas maneras, la presencia del todoterreno centrocampista bicampeón de América con la selección chilena no le generó buen sabor al otrora volante ofensivo. “Vidal no está para ser titular, con el respeto y el cariño que le tengo. Johnny lo dijo: no aporta en nada de conductor”, aseguró Vega en Todos Somos Técnicos.

El ex seleccionado chileno sabe que hubo un momento fundamental en el partido. Fue cuando se jugaba la media hora del primer tiempo. “Cambia todo la expulsión de Calderón”, dijo el Toby Vega sobre la fortísima entrada por detrás que el zaguero argentino hizo a Vicente Pizarro.

Arturo Vidal hizo muy poco en el Superclásico. (Andres Pina/Photosport).

Una patada que le costó la tarjeta roja directa a Franco Calderón y puso cuesta arriba el duelo para el equipo adiestrado por Gustavo Álvarez. Eso sí, el copiapino mundialista en Francia 1998 destacó un ingreso. “Cuando entra Aquino. Tiene que estar, más allá del rendimiento que tenga. Es un jugador diferente.”, lanzó Vega.

ver también Johnny Herrera lapida a Arturo Vidal tras el Superclásico 198: “Fue un centro estorbo”

Toby Vega fustiga a Vidal y realza la figura de Aquino en Colo Colo

A Marcelo Vega no le gustó para nada la actuación de Vidal en el Superclásico, pero sí quedó contento con lo mostrado por el reemplazante del Rey: Claudio Aquino, quien ingresó en los 70 minutos. Pocos instantes después, el que entró fue Francisco Marchant en reemplazo de Erick Wiemberg.

Publicidad

Publicidad

“Lo de Aquino fue importante. Con muy poco, no con el rendimiento que llegó, hizo la diferencia. Assadi ya no pudo. Con Aquino y Marchant cambió todo”, expuso el otrora enganche de Colo Colo, Unión Española y Regional Atacama, entre otros clubes.

Publicidad

Publicidad

Añadió algo sobre el panorama que encontrará Fernando Ortiz en el Monumental. “Colo Colo tiene la posibilidad de ir por más con un equipo que no tenga miedo a sacar jugadores referentes. Isla y Wiemberg mejoraron”, sentenció Marcelo Vega en Todos Somos Técnicos.