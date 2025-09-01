Fernando de Paul tuvo al menos dos intervenciones claves para aguantar su valla invicta en el triunfo de Colo Colo por el Superclásico 198. El Tuto dejó atrás el pésimo partido que había jugado ante Universidad Católica y tuvo su redención en el estadio Monumental.

Todo eso lo vio con mucha atención un icónico formador y preparador de arqueros que contestó el llamado de RedGol. Se trata de Julio Rodríguez, quien fue muy importante en los inicios de la carrera de Claudio Bravo, para muchos el mejor golero en la historia de Chile.

Hulk conversó con nuestro querido Paulo Flores para analizar la actuación del meta albo. “De Paul hace otro buen partido. Creo que sostuvo el 0-0, especialmente en el primer tiempo, donde en la última jugada. Hizo algo que salvó a Colo Colo de un gol inminente”, expuso Rodríguez sobre esa tapada ante un cabezazo de Fabián Hormazábal prácticamente en la boca del arco.

Fabián Hormazábal tuvo una ocasión muy clara. Algunos azules pidieron penal del Tuto al “17”. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Antes de eso, había hecho un desvío bien difícil a su lado izquierdo”, dijo sobre un remate con la pierna derecha del carrilero zurdo argentino Felipe Salomoni, quien antes de sacar ese remate dejó en el camino a Jonathan Villagra con un vistoso amague.

Julio Rodríguez destaca las actuaciones de Tuto de Paul y Toselli en el Superclásico 198

Para Julio Rodríguez, la actuación de Fernando de Paul en el Superclásico lo erigió como uno de los puntos más altos del Cacique. “Después hizo prácticamente todo bien, salvo un centro que se le suelta la pelota y fue una posibilidad de la U”, expuso Hulk.

Tiene razón: esa pelota que se le escapó, la tocó Nicolás Guerra y quedó a disposición de Rodrigo Contreras, quien no pudo enviar la pelota al arco con una chilena. Aunque estaba en posición de adelanto. “En general, creo que fue una de las figuras del partido”, dijo Rodríguez sobre el Tuto de Paul.

Fernando de Paul celebra en el Monumental. (Javier Vergara/Photosport).

El arquero del Romántico Viajero también recibió elogios de este entrenador de goleros. “No lo vi nervioso. Toselli hizo un buen partido. Colo Colo se había generado un par de ocasiones en las que tuvo muy buenas intervenciones. Me llamó la atención también su tranquilidad para jugar con los pies, sobre todo en el primer tiempo”, marcó.

Toselli y una tapada a Lucas Cepeda. Acto seguido, Javier Correa estrelló el balón en el poste. (Pepe Alvujar/Photosport).

“No sabía mucho de su evolución en ese aspecto y me dio gusto verlo. Demostró que no estaba nervioso. En el gol no tuvo nada que hacer. También fue una de las figuras del partido”, sentenció Hulk, quien levantó el pulgar a los dos arqueros de la jornada en Pedrero.

