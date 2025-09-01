La U de Chile complicó mucho sus posibilidades en el Superclásico 198 por la expulsión mediante roja directa de Franco Calderón por una fuerte falta sobre Vicente Pizarro. El cronómetro de Cristián Garay marcaba los 31 minutos cuando decidió mandar a las duchas al ex zaguero central de Unión Santa Fe.

Para colmo de los azules, Vicente Pizarro agarró una pelota dando botes en plena área luego de un cabezazo al travesaño de Francisco Marchant. Al Vicho le quedó ahí, chanchita. Y con un zurdazo rasante desató la fiesta en el estadio Monumental.

Todo esto fue analizado por Sergio Bernabé Vargas, uno de los íconos históricos en la portería del Romántico Viajero. Para él, hubo un punto fundamental en esta caída. “En la conformación del plantel uno busca diferentes posibilidades en cuanto a los temas futbolísticos”, expuso en ADN Deportes el Superman, quien fue gerente deportivo de A.C. Barnechea y también de Azul Azul.

Sergio Vargas en su época de gerente deportivo de Azul Azul. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Unos de mejor control de balón, toque, posicionamiento, dinámicos, intensos, más de lucha. Lo ideal dentro de un plantel, sobre todo con el presupuesto que tiene la U, es lograr esos equipos. Uno donde puedas echar mano a ciertas características de jugadores según las circunstancias del juego”, expuso el golero, quien llegó a los azules en 1992 desde Emelec de Ecuador.

El Superman agregó que “a veces requiere defender mucho más que controlar la pelota, como hoy en el segundo tiempo. Pero si tienes sólo jugadores para controlar el balón no vas a poder cambiar el planteamiento. No sé qué habrá pasado, sabíamos que estaba la posibilidad de traer otro delantero”. Una crítica al armado de la plantilla de Universidad de Chile.

Javier Altamirano jugó en un rol poco habitual para él en el mediocampo. (Andres Pina/Photosport).

Para el Superman Vargas, lo que le ocurrió a la U de Chile en el Superclásico 198 no es nada nuevo. “El año pasado en la segunda rueda sucedió un poco lo mismo. Ahí hay un tema y un punto. En el segundo tiempo, Colo Colo se adueñó del trámite”, manifestó el otrora golero, siempre en ADN Deportes.

“Jugó siempre en campo de la U, que prácticamente no tuvo la pelota. Y jugadores que no están para ese desgaste, se desgastaron corriendo. Altamirano, Charles y Guerrero, que son de otras características. Por eso hay especialistas. Por eso siempre es importante que el técnico tenga diferentes opciones en la banca”, expuso Vargas.

Álvarez le da indicaciones a Lucas Assadi en el Monumental. (Javier Vergara/Photosport).

Tenía razón. Gustavo Álvarez decidió marginar de la citación al uruguayo Sebastián Rodríguez, quien parece estar mucho más acostumbrado a ese rol de más trajín en la zona media. “En muchos partidos no lleva marcadores centrales. Es bastante diferente su forma de armar el banco, de ver los suplentes”, dijo Vargas.

“Seguro tiene que ver con la forma en que piensa cómo se va a dar el partido. Es muy importante tener jugadores polifuncionales, que puedan jugar bien en dos, tres o cuatro posiciones”, marcó Sergio Bernabé Vargas, quien cree que hay pocas variantes para un cambio de plan en medio del partido en el plantel de Universidad de Chile.