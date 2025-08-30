Universidad de Chile comienza a definir detalles para el Superclásico 198, como visita frente a Colo Colo, este domingo en el estadio Monumental. Y hay sorpresas en el Chuncho con una inesperada ausencia por decisión técnica del entrenador Gustavo Álvarez.

Es que según detalló Emisora Bullanguera, el entrenador de la U ya tiene definida la lista de citados para el duelo y el refuerzo uruguayo, Sebastián Rodríguez, no será alternativa frente al archirrival.

“El último refuerzo que llegó a potenciar el mediocampo de los azules, Sebastián Rodríguez, no fue considerado para el choque en Macul. Toda una sorpresa por un jugador que era pedido por los hinchas para sumar más minutos, y que incluso en Argentina estuvo entre las alternativas para ser titular en reemplazo de Israel Poblete”, informaron.

ver también “Con todo el público en contra”: el emocionante mensaje de Johnny Herrera a U. de Chile

Las otras bajas de la U para el Superclásico

Sentencian que “el uruguayo que, hasta el momento ha mostrado más dudas que ser una solución en la U, comienza a perder terreno en la lucha por un puesto en los azules y verá el Superclásico desde las tribunas”.

Sebastián Rodríguez queda fuera del Superclásico en la U.

Cabe recordar que en la U son bajas por lesión Gabriel Castellón e Israel Poblete. Además, Matías Sepúlveda no será de inicio, ocupando su lugar Felipe Salomoni.

Publicidad

Publicidad

La probable formación de la U es con Cristopher Toselli al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Ormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Javier Altamirano en la zona de volantes; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en ataque.

ver también Independiente con el agua hasta el cuello: quiere reanudar el escandaloso y criminal duelo ante U de Chile

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile está pactado para este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025. Arbitrará Cristián Garay.