Universidad de Chile ha comenzado a tomar decisiones para la próxima temporada 2026, donde ya ha renovado contratos de Fabián Hormazábal e Israel Poblete, además de comprar el pase de Javier Altamirano.

En ese sentido, también se está conformando la lista de jugadores que verán la salida del club, donde, de una forma increíble, está apuntado un refuerzo que llegó a mitad de temporada.

Sebastián Rodríguez no ha podido rendir lo esperado con la camiseta de la U, por lo que hay dudas de que esté en el plantel de la próxima temporada, entendiendo el cupo de extranjero.

Es más, según informó Emisora Bullanguera, no fue citado para el duelo contra Everton por un problema de salud, algo que le hace perder mucho más ritmo en la fase fina del torneo.

Sebastián Rodríguez fue fuertemente criticado en el Clásico Universitario. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Destapan un fuerte “chanchullo” detrás de la compra del pase de Javier Altamirano en la U: “Mira como…”

¿Sebastián Rodríguez se va de U de Chile?

Fue el periodista Cristián Caamaño quien profundizó en la situación de Universidad de Chile con los extranjeros, donde asegura que el Sebastián Rodríguez podría ver la salida con sólo meses en el club.

Publicidad

Publicidad

“Salió de la citación Bigote Rodríguez, uno de los grandes refuerzos del segundo semestre para Álvarez y que no es trascedente. No jugó ninguno de los partidos contra Lanús y contra la Universidad Católica fue el culpable del gol”, explicó.

En ese sentido, fue drástico con su futuro: “Lo de Bigote puede ser corta vida en la U, el año y medio puede ser de seis meses. Tiene un contrato donde se analiza a final de año”.

“Este año los extranjeros de la U, donde está Rodrigo Contreras, Leandro Fernández, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni, los cuatro estaban en la banca contra Huachipato. Bueno, Salomoni venía de ser titular, pero contra Huachipato había cuatro extranjeros en la banca. Es increíble como no pueden acertar, no digo que le acierten a todos, pero cuatro extranjeros en la banca”, finalizó.

Publicidad

Publicidad