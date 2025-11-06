No son buenas semanas para Lucas Assadi en su término de año jugando por la U de Chile. Al polémico episodio del escupitajo en el Claro Arena, su lesión también fue tema en aquel Clásico Universitario.

Si ya le avisaron que son tres fechas de castigo por escupir a la barra de la UC, el jugador también tenía confirmado que no jugaría ante Everton y Limache por su lesión musculotendinosa en los isquiotibiales.

Por ello, inició un nuevo tratamiento para apurar su regreso a a las canchas, aunque según informa Emisora Bullanguera, faltaba resolver las pautas de trabajo para su regreso. Fue así que al mismo medio le confirmó la peor noticia.

¿Cuánto tiempo estará de baja Lucas Assadi?

Lucas Assadi tomó la palabra y dejó en claro que además de las tres fechas de suspensión por el escupitajo, su lesión lo sacará un buen tiempo de las canchas con la U.

Assadi sigue en la polémica tras el Claro Arena.

“(El ánimo por la lesión) Está bien, ahí de a poquito. Son mínimo ocho semanas, así que… Ahí voy de a poquito, como dije, y tranquilo, feliz”, dijo ya resignado sobre su situación.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Lucas Assadi ya tiene claro que no jugará más por U de Chile este año, pudiendo ser un adiós definitivo si es que caen ofertas tras su brillante segundo semestre con el equipo.

ver también El escupo de la polémica: mientras Assadi tuvo tres duelos de castigo, esto recibió jugador de Rangers

Por eso, dejó en claro que el triunfo ante Everton lo vivió de una manera especial. “También feliz porque ganó el equipo, así que todo bien”, cerró el jugador, en diálogo con el citado medio.