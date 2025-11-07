El fichaje de Luciano Cabral fue un tema que se habló seriamente en Colo Colo hace algún tiempo, pero finalmente no se pudo concretar. Hoy en día, el talentoso volante ofensivo ha perdido lugar en la consideración de Independiente de Avellaneda.

De hecho, Gustavo Quinteros le dio una chance al mundialista sub 20 con la Roja Lautaro Millán. Y respondió bien. Por eso mismo, la opción de salida de Cabral resuena en los pasillos del estadio Libertadores de América. El “10” llegó desde el Club León de México.

Antes de eso, había dejado un buen recuerdo en Coquimbo Unido, reciente campeón de la máxima categoría en el fútbol chileno. En este contexto, apareció la opción de un trueque entre Cabral y Claudio Aquino. Todas las señales indican que Quinteros pretende volver a dirigir al jugador que tuvo en Vélez Sarsfield.

Luciano Cabral en acción ante Universidad de Chile. Está muy cuestionado por los hinchas del Rojo. (Marcelo Hernandez/Getty Images).

Con aquel panorama, el periodista Rodrigo Gómez le preguntó por su balance al DT. Y también por la opción de incorporar a Cabral. “La evaluación no la hago. Creo que no es momento de evaluar el rendimiento personal o colectivo porque estamos en plena competencia”, aseguró el ex adiestrador del Santos Laguna de México, club con el que cosechó resultados funestos.

Fernando Ortiz le tiene confianza a su trabajo como entrenador de Colo Colo. Eduardo Fortes/Photosport).

“Y lo más importante es sacar partido tras partido. La evaluación la voy a hacer a final del torneo”, aseguró el Tano Ortiz. Está consciente de que quizá no sea él quien comande al plantel estelar del Eterno Campeón en la temporada 2026. La cláusula ‘anti Almirón’ así se lo permite a la plana mayor de Blanco y Negro.

Tano Ortiz manda al córner el posible fichaje de Luciano Cabral: “Nombres van a surgir un millón”

Pero esa pelota al córner que mandó Fernando Ortiz con el eventual fichaje de Luciano Cabral en Colo Colo incluyó un augurio negativo en torno a su continuidad en Pedrero. “Nombres van a surgir un millón. Tanto de los que pueden venir como los que se pueden ir”, explicó el argentino, un reconocido admirador acérrimo del Tigre Gareca.

Fernando Ortiz sabe que su época en Colo Colo puede durar apenas un semestre, pero prefiere ser positivo. (Andres Pina/Photosport).

“Incluso hasta el nombre mío, puede ser que me saquen. Va a suceder todo tipo de situaciones en un club tan grande”, manifestó el ex adiestrador del América de México y del Monterrey, donde tuvo bajo su tutela a Sebastián Vegas, quien fue expulsado en la postrera igualdad frente a Deportes Limache.

Tiene clarísimos los posibles desenlaces. “Mi mente está tranquila, enfocada en sacar la situación actual. Todo lo que viene en adelante se verá en su momento”, sentenció el Tano Ortiz, cuya única preocupación es el duelo frente a la Unión Española.

¿Cuándo juegan los hispanos ante Colo Colo en la fecha 26 Liga de Primera 2025?

Unión Española recibirá a Colo Colo en la fecha 27 de la Liga de Primera 2025. El partido se jugará el sábado 8 de noviembre en el estadio Santa Laura a contar de las 15 horas.

Así van Colo Colo y Unión Española en la tabla de la Liga de Primera 2025

Mientras Colo Colo lucha por un boleto a una copa internacional, en la Unión Española tienen todos sus esfuerzos en evadir el descenso directo. Por ahora no aprueban la tarea. Así va la tabla de posiciones al cabo de 26 fechas.