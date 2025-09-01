Sin títulos a su haber y con nula experiencia en el fútbol chileno, el argentino Fernando Ortiz es la nueva apuesta que hace Colo Colo para ser su entrenador. Por lo anterior, desde la dirigencia de Blanco y Negro ya toman sus precauciones.

Es que dentro del contrato que firmaron con el nuevo técnico, el mismo incluye una cláusula de revisión del vínculo al final de la presente temporada si no se clasifica a copas internacionales, para así evitar lo que ocurrió este año con Jorge Almirón.

Por ello mismo, se le consultó a Ortíz por esta opción que tiene Colo Colo de evaluar su desempeño cuando acabe la actual Liga de Primera, y lejos de mostrarse molesto, entiende perfectamente que trabaja contra el tiempo.

ver también ¿Cambio de estilo? Fernando Ortiz aclara qué propuesta tendrá su versión de Colo Colo

Ortiz hace frente a cláusula “anti Almirón” en Colo Colo

Si bien el acuerdo que tiene el trasandino con la institución formalmente es hasta diciembre del 2026, reconoció en conferencia de prensa que “yo sólo pienso en mañana, quiero ver a los jugadores, abrazarlos y felicitarlos por ganar el Clásico. No me pongo metas más allá“.

En ese aspecto, Ortiz agrega que “sí les diré (al plantel) que tendremos que repetir lo del domingo, sino arrancamos mal. No veo más allá. Soy de abrazar, así que les diré que los quiero. Y espero que la relación fluya”, y además reconoce a uno de sus enemigos en Colo Colo.

“El tiempo es el enemigo principal de un entrenador cuando se habla de resultados. Soy consciente de los objetivos que tengo por delante, quizás a lo largo de los días trataremos de mejorar lo que hay actualmente, pero tengo claro qué se debe hacer para crecer como equipo”, complementa el argentino.

Publicidad

Publicidad

Por lo anterior, Fernando Ortiz insiste que en Colo Colo “iré día a día para que entiendan (los jugadores) lo que quiero de ellos. No puedo llegar y hacer un cambio radical, porque hay un proceso que se debe respetar”.

¿Cuándo sería su debut en el Cacique?

Si todo transcurre con cierta normalidad, el debut de Fernando Ortiz como técnico de Colo Colo será el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, cuando enfrente a Universidad de Chile por la edición 2025 de la Supercopa a partir de las 15:00 horas.

Publicidad