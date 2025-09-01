Fernando Ortiz se transformó oficialmente en el nuevo entrenador de Colo Colo. El trasandino de 47 años llega para reemplazar a Jorge Almirón y su debut será en la Supercopa 2025.

Con un salario cercano al millón de dólares y un contrato hasta finales de 2026, el “Tano” será el encargado comandar el equipo y buscar la clasificación a copas internacionales.

“La gente de Colo Colo es muy amable y respetuosa. Vendrán cosas lindas. No suelo prometer pero buscaré que el equipo siempre sea protagonista”, confesó en su primera conferencia en el Estadio Monumental.

El llamado de Fernando Ortiz a Iván Zamorano

Pero la llegada del adiestrador argentino tuvo una charla clave para aceptar el desafío de dirigir en Colo Colo. Lo que tuvo directa relación con Iván Zamorano.

Por su anterior paso como entrenador del América, Ortiz pudo conectar con “Bam Bam”. Lo que el trasandino recalcó en su presentación, ya que recibió las palabras necesarias para dar el salto en su carrera.

“Yo siempre digo que en el fútbol lo que queda es el factor humano. El deportista pasa y las personas quedan. Soy afortunado de tomar el teléfono y que me hable Iván Zamorano, un ídolo de este club, no dudó un segundo en contestarme y estoy agradecido de eso”, confesó emocionado.

Incluso reveló que tiene una comida pendiente por su consejo de asumir el desafío de Colo Colo. “Le prometí un asado acá. A todos con los que conversé, les invité a que vengan a comer un asado, son gente importante para el club y que estén acá es muy gratificante”, sentenció.