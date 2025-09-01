Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Fernando Ortiz confirma conversación clave con Iván Zamorano: “Soy un agradecido”

El nuevo entrenador de Colo Colo recalcó que la charla con “Bam Bam” confirmó su deseo de entrenar al Cacique.

Por Felipe Pavez Farías

Ortiz agradeció las palabras de Zamorano para llegar a Colo Colo
© Getty ImageOrtiz agradeció las palabras de Zamorano para llegar a Colo Colo

Fernando Ortiz se transformó oficialmente en el nuevo entrenador de Colo Colo. El trasandino de 47 años llega para reemplazar a Jorge Almirón y su debut será en la Supercopa 2025

Con un salario cercano al millón de dólares y un contrato hasta finales de 2026, el “Tano” será el encargado comandar el equipo y buscar la clasificación a copas internacionales. 

¿Cambio de estilo? Fernando Ortiz aclara qué propuesta tendrá su versión de Colo Colo

ver también

¿Cambio de estilo? Fernando Ortiz aclara qué propuesta tendrá su versión de Colo Colo

La gente de Colo Colo es muy amable y respetuosa. Vendrán cosas lindas. No suelo prometer pero buscaré que el equipo siempre sea protagonista”, confesó en su primera conferencia en el Estadio Monumental.

El llamado de Fernando Ortiz a Iván Zamorano

Pero la llegada del adiestrador argentino tuvo una charla clave para aceptar el desafío de dirigir en Colo Colo. Lo que tuvo directa relación con Iván Zamorano

Por su anterior paso como entrenador del América, Ortiz pudo conectar con “Bam Bam”. Lo que el trasandino recalcó en su presentación, ya que recibió las palabras necesarias para dar el salto en su carrera. 

Tweet placeholder
Publicidad

Yo siempre digo que en el fútbol lo que queda es el factor humano. El deportista pasa y las personas quedan. Soy afortunado de tomar el teléfono y que me hable Iván Zamorano, un ídolo de este club, no dudó un segundo en contestarme y estoy agradecido de eso”, confesó emocionado.

Incluso reveló que tiene una comida pendiente por su consejo de asumir el desafío de Colo Colo. “Le prometí un asado acá. A todos con los que conversé, les invité a que vengan a comer un asado, son gente importante para el club y que estén acá es muy gratificante”, sentenció. 

Lee también
El ex Colo Colo que fue clave para la llegada de Ortiz
Colo Colo

El ex Colo Colo que fue clave para la llegada de Ortiz

¿Boca o River? Zamorano revela que estuvo cerca de gigante de Argentina
Noticias

¿Boca o River? Zamorano revela que estuvo cerca de gigante de Argentina

¡Lo hizo de nuevo! Iván Zamorano habla con acento español
Internacional

¡Lo hizo de nuevo! Iván Zamorano habla con acento español

No fue un buen "remember": el triste adiós de Sánchez a Udinese
Alexis Sánchez

No fue un buen "remember": el triste adiós de Sánchez a Udinese

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo