Todos los caminos parecen apuntar a que será el argentino Fernando Ortiz el nuevo entrenador de Colo Colo. Pese a que en su momento tomó fuerza el regreso de Gustavo Quinteros al club, fue el argentino de 47 años el que tomó la delantera en esta carrera por llegar al Monumental.

La propuesta de juego de Ortiz, basada en un fútbol ofensivo y en darle mucha importancia a la condición física de los futbolistas, terminó por conquistar al directorio de Blanco y Negro, quienes ya le enviaron una propuesta concreta para que asuma en el Cacique.

Sin embargo, en todas estas tratativas hubo una voz en particular que sirvió como una especie de guía para Colo Colo, siendo una opinión que fue muy tomada en cuenta en la concesionaria que controla los destinos albos.

El ex Colo Colo que fue clave para la llegada de Ortiz

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, en el Cacique escucharon muchas referencias para terminar de convencerse por Ortiz. No obstante, una de las que más llamó la atención fue la opinión que Iván Zamorano dio del DT argentino de 47 años.

Bam Bam, todo un referente en el América, entregó algunos detalles de lo que es el trabajo de Ortiz, ya que coincidió por bastante tiempo con el trasandino en su labor como comentarista del fútbol mexicano.

Esta idea apoya bastante la teoría de que el ex atacante es uno de los nombres que maneja Aníbal Mosa para que sea el nuevo Gerente Deportivo de Colo Colo en reemplazo de Daniel Morón, quien ha recibido bastante críticas por su trabajo en último tiempo.

Así las cosas, al parecer Zamorano realizó de manera indirecta su primer trabajo en el Cacique mientras se define no solo el nuevo DT, sino que también un posible cambio en la gerencia deportiva de los albos.

La carrera de Fernando Ortiz como DT

Desde que colgó los botines el argentino ha dirigido al Sol de América en dos oportunidades, Sportivo Luqueño, América, Monterrey y Santos Laguna. En este último club, apenas logró dos triunfos en 17 compromisos, lo que instala un montón de dudas en las huestes albas por su llegada.

