Fernando Ortiz llega a Colo Colo idolatrando a Ricardo Gareca: “Su manejo en Chile fue extraordinario”

Cero títulos. Con ese palmarés el entrenador argentino Fernando Ortiz convenció a Blanco y Negro, que en las próximas horas lo va a confirmar como el nuevo director técnico de Colo Colo.

El Tano se quedó con el puesto que dejó vacante Jorge Almirón y este sábado en la reunión de directorio extraordinaria de la concesionaria será confirmado como el DT del monarca chileno.

La llegada de Ortiz sorprende, debido a su nulo conocimiento del fútbol chileno y su escasa experiencia, sin embargo, su propuesta de ofensiva convenció a Aníbal Mosa y compañía.

ver también Salió humo blanco en la Ruca: Fernando Ortiz será el nuevo entrenador de Colo Colo

Fernando Ortiz alabó el manejo de Ricardo Gareca en Chile

Fernando Ortiz se prepara para asumir su primer gran desafío en el fútbol sudamericano y arriba a Chile con una mochila muy pesada, porque alabó a un enemigo del hincha nacional: Ricardo Gareca.

El Tano en conversación con el podcast Habrá Señales habló de la importancia que tuvo el Tigre en su carrera e increíblemente destacó el manejo que tuvo en su paso por la Roja. Sí, lo destacó.

“Gareca fue lo que me faltaba para decidirme al máximo a ser entrenador. Ricardo tiene una sabiduría y capacidad tremenda como entrenador. Se lo remarco siempre”, expresó Ortiz.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz en México. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

“El manejo que tuvo en la etapa en la selección de Chile fue extraordinario. Saber comunicar en el momento exacto, con ese temple tranquilo de saber que la situación no era la indicada, pero él respondía con respeto y actitud. Me saco el sombrero por Ricardo”, agregó.

Fernando Ortiz en los próximos días arribará a Chile para empezar a trabajar en Colo Colo e intentar sacarlo del duro momento deportivo en el que se encuentra.

Publicidad

Publicidad

ver también Hugo González se pone los pantalones con Arturo Vidal en Colo Colo: “Que juegue…”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.