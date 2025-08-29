Es tendencia:
Superclásico

Hugo González se pone los pantalones con Arturo Vidal en Colo Colo: “Que juegue…”

El entrenador interino del Cacique señaló que el King no tiene un puesto asegurado en el once titular antes del Superclásico con la U.

Por Carlos Silva Rojas

© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTArturo Vidal entrenando junto a Mauricio Isla.

Colo Colo vive días convulsionados, porque está sin entrenador y este sábado en un directorio extraordinario de Blanco y Negro se va a definir al reemplazante de Jorge Almirón.

Los albos son dirigidos por la dupla técnico de Hugo González y Luis Pérez. El primero de ellos analizó este viernes el Superclásico que tendrán el domingo ante Universidad de Chile.

González anticipó el duelo con la U, donde habló de la titularidad de Arturo Vidal, quien está en condiciones de jugar tras cumplir una fecha de sanción que le impuso el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Hugo González no confirma la titularidad de Vidal ante la U

El entrenador interino de Colo Colo dijo que el King es importante, aunque no aseguró su titularidad de cara al Superclásico.

“Arturo, con su liderazgo, es importante. No lo podemos desconocer, no sólo ahora sino que en todo. En otros clubes siempre ha estado y será importante. Que juegue o no juegue dependerá de otros factores, independiente de si es Arturo Vidal. Si está al 100% va a jugar, pero si no tendrá que esperar“, dijo González.

Hugo González habló de Arturo Vidal. Foto: Dragomir Yankovic/Phtospspot

“Se ha entrenado bien, le gusta estar en estos clásicos, le acomoda. Si le toca, que esté al 200%”, cerró sobre Arturo Vidal.

Arturo Vidal espera ser de la partida ante la U, en un partido que debe ganar Colo Colo para seguir luchando por la clasificación a torneos internacional.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

