Colo Colo se prepara para el Superclásico del fútbol nacional, porque este domingo se mide ante Universidad de Chile en el estadio Monumental.

Los albos están obligados a ganarle a su archirrival, porque están en una pésima décima ubicación en la tabla de posiciones, en tanto, los azules también deben sumar de a tres puntos para no perderle pisada al líder Coquimbo Unido.

Los encargados de dirigir a Colo Colo serán los entrenadores interinos Hugo González y Luis Pérez, a la espera de la oficialización del nuevo director técnico, que debería confirmarse este sábado.

ver también Especialista cuenta toda la verdad sobre Fernando Ortiz, el casi DT de Colo Colo: “Yo creo que…”

El favorito del camarín de Colo Colo: hasta lo llamaron

El director técnico que aparece como primera opción para llegar a Colo Colo es el argentino Fernando Ortiz, situación que se debe definir este sábado en la reunión de directorio de Blanco y Negro.

Sin embargo, el Tano no era la alternativa que más gustaba en Macul, porque el presidente de ByN, Aníbal Mosa, quería a Gustavo Quinteros, pero el argentino nacionalizado boliviano no quiso volver al estadio Monumental.

Gustavo Quinteros no volverá a Colo Colo. Foto: Jose Robles/Photosport

Publicidad

Publicidad

Los líderes del camarín de Colo Colo también tenían a su favorito, el cual dio a conocer Marcelo Vega en TNT Sports, a quien los jugadores incluso llamaron para que viniera a Macul.

“Los jugadores quieren a Quinteros, eso es lo que sé yo, lo llaman“, dijo el Toby en la señal privada.

Gustavo Quinteros se bajó solo de la opción para volver a Colo Colo, que este sábado, supuestamente, tendrá a su nuevo entrenador.

Publicidad

Publicidad

ver también El gran promotor de la llegada del desconocido Fernando Ortiz a la banca de Colo Colo

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.