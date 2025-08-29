Es tendencia:
Colo Colo

Revelan el DT que le exigió el camarín de Colo Colo a Blanco y Negro: “Quieren a…”

Los líderes del cuadro albo tienen a su gran favorito para llegar a la banca del Cacique tras la salida de Jorge Almirón.

Por Carlos Silva Rojas

Los jugadores de Colo Colo tienen a su favorito para la banca.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLos jugadores de Colo Colo tienen a su favorito para la banca.

Colo Colo se prepara para el Superclásico del fútbol nacional, porque este domingo se mide ante Universidad de Chile en el estadio Monumental.

Los albos están obligados a ganarle a su archirrival, porque están en una pésima décima ubicación en la tabla de posiciones, en tanto, los azules también deben sumar de a tres puntos para no perderle pisada al líder Coquimbo Unido.

Los encargados de dirigir a Colo Colo serán los entrenadores interinos Hugo González y Luis Pérez, a la espera de la oficialización del nuevo director técnico, que debería confirmarse este sábado.

El favorito del camarín de Colo Colo: hasta lo llamaron

El director técnico que aparece como primera opción para llegar a Colo Colo es el argentino Fernando Ortiz, situación que se debe definir este sábado en la reunión de directorio de Blanco y Negro.

Sin embargo, el Tano no era la alternativa que más gustaba en Macul, porque el presidente de ByN, Aníbal Mosa, quería a Gustavo Quinteros, pero el argentino nacionalizado boliviano no quiso volver al estadio Monumental.

Gustavo Quinteros no volverá a Colo Colo. Foto: Jose Robles/Photosport

Gustavo Quinteros no volverá a Colo Colo. Foto: Jose Robles/Photosport

Los líderes del camarín de Colo Colo también tenían a su favorito, el cual dio a conocer Marcelo Vega en TNT Sports, a quien los jugadores incluso llamaron para que viniera a Macul.

Los jugadores quieren a Quinteros, eso es lo que sé yo, lo llaman“, dijo el Toby en la señal privada.

Gustavo Quinteros se bajó solo de la opción para volver a Colo Colo, que este sábado, supuestamente, tendrá a su nuevo entrenador.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

