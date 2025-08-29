Colo Colo tiene un escenario ideal para olvidarse de los fantasmas que lo han acechado este año y comenzar a ganar en la Liga de Primera. Este domingo 31 de agosto, los albos reciben a U. de Chile para disputar el Superclásico en el Estadio Monumental.

Este viernes, el Cacique vivió su penúltima práctica pensando en el partido con el Romántico Viajero. Fue una jornada especial, porque miles de personas llegaron a Macul para animar el arengazo y darle ánimos al equipo para un partido que no puede perder.

La dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez comienza a definir la formación para enfrentar a U. de Chile. Este viernes hubo novedades, porque Víctor Felipe Méndez ingreso a la titularidad. El volante podría ser titular junto a Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Arturo Vidal en la titularidad.

Por el momento, el cuerpo técnico interino sigue sin convencerse con Claudio Aquino, por lo que todo indica que no será titular este domingo. De todas formas, la formación podría sufrir cambios este sábado en la última práctica. Francisco Marchant, hoy en el microciclo de la Roja, podría sumarse.

Colo Colo define su formación para el Superclásico, a disputarse el 31 de agosto | Photosport

ver también La gran pelea en el Superclásico de Colo Colo vs U de Chile: “Sólo uno va a proponer”

La formación de Colo Colo para el Superclásico

Con todo esto, la formación que prepara Colo Colo para el Superclásico es con Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez, Arturo Vidal; Lucas Cepeda y Javier Correa.

Publicidad

Publicidad

Hugo González, DT interino, destacó que “la U ha tenido un buen año con buenos resultados, un equipo agresivo, que marca con un bloque alto. Sabemos que no va a dejar de ser eso porque en todos los partidos ha sido la misma tónica. Tenemos que contrarrestar eso y que los rendimientos sean los mejores para estar a la altura y hacer la mayor cantidad de goles“.