Este domingo se juega una nueva edición del Superclásico, donde Colo Colo le toca recibir a Universidad de Chile, a contar de las 15.00 horas, en el estadio Monumental por la Liga de Primera 2025.

En ese sentido, ambos equipos llegan con diferentes panoramas al choque más importante del fútbol chileno, por lo mismo, a la hora de definir su objetivo en el juego marca diferencias.

Así lo cree el periodista Cristián Caamaño quien asegura que por los planteamientos tentativos que se han hablado durante la semana, está claro que la U saldrá a buscarlos.

Por otro lado, deja en claro que hay un Colo Colo que debe luchar más para tener la pelota, donde el duelo clave se verá en la zona de volantes, con dos estilos que chocarán fuerzas.

La U buscará volver a robar un triunfo en el Monumental. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Celebra Colo Colo: confirman aumento de aforo para el Superclásico

¿Qué le propone la U a Colo Colo en el Superclásico?

Fue en Deportes en Agricultura donde Cristián Caamaño habló del juego que se espera en el Superclásico, donde asegura que por la zona de volantes la U quiere tomar el protagonismo desde el inicio.

Publicidad

Publicidad

“Es lo mejor que tiene la U hoy, a diferencia de Colo Colo que le pone tres volantes muy centrales, la U pone a Aránguiz, Guerrero, Assadi y Altamirano, le propone juego por sobre el musculo, con una gran diferencia como plantear el partido”, explicó.

Si bien esto es solo en el papel como un esquema de juego, apunta que se nota cuál es el entrenador que quiere ir de inmediato por los puntos, lo que puede marcar el partido.

“No necesariamente esto da una receta para ganar, pero uno orienta un equipo que va a proponer y otro que va a tener que correr para tener la pelota”, explicó en su modelo.

Publicidad

Publicidad