Celebra Colo Colo: confirman aumento de aforo para el Superclásico

Cuenta regresiva para el Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile en el Estadio Monumental. Este domingo 31 de agosto, albos y azules se encuentran para animar el partido más atractivo de la fecha 22 de la Liga de Primera.

El Cacique buscará cortar su mala racha, porque hace cinco fechas que no sabe de victorias en el fútbol chileno. “Tenemos que terminar lo más arriba posible y afrontar esto como hombres y la responsabilidad de llevar este escudo“, destacó Javier Correa en la previa.

Por su lado, el Bulla se vuelve a enfocar en lo deportivo después de lo que pasó ante Independiente en Copa Sudamericana y la defensa presentada ante Conmebol. En la liga, los azules se aferran a la posibilidad del título, donde no dependen de sí mismos y no pueden permitirse perder.

El duelo tendrá un condimento extra: el aforo. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confesó que querían aumentar la capacidad autorizada de 38 mil a 42 mil para jugar a estadio completo. “Tengo la confianza de que podamos tener cancha llena para ese día”, aseguró. Y cumplió.

El Superclásico se juega este domingo 31 de agosto en el Monumental | Photosport

ver también Carlos Caszely arenga a Colo Colo pese al mal momento para el Superclásico contra U de Chile: “¡Ganarlo!”

Confirman aforo completo para el Superclásico en el Monumental

El periodista Daniel Arrieta confirmó que el Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile tendrá aforo completo. Es decir, 42 mil personas llegarán al Monumental este domingo. Obviamente, serán todos hinchas del Cacique, porque no se permite hinchada visitante para este encuentro.

Publicidad

Publicidad

Esto marca un hito importante en el año de Colo Colo, que no juega con 42 mil espectadores desde la tragedia en el partido contra Fortaleza por la fase de grupos de la Copa Libertadores.