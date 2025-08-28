Es tendencia:
Colo Colo

Carlos Caszely arenga a Colo Colo pese al mal momento para el Superclásico contra U de Chile: “¡Ganarlo!”

A Carlos Caszely le preguntaron qué espera para el Superclásico entre Colo Colo y la U: "un triunfo", dijo muy ilusionado pese al presente albo.

Por Diego Jeria

Caszely se ilusiona igual: vaticina resultado sorpresa para el Superclásico.
Caszely se ilusiona igual: vaticina resultado sorpresa para el Superclásico.

Colo Colo recibe a Universidad de Chile este domingo en el Superclásico 198 del fútbol nacional, en el marco de la fecha 22 de la Liga de Primera. El Cacique no llega en buen momento, justo cuando los azules arriban con hegemonía al derbi en el versus reciente, después de mucho tiempo.

El Cacique verá su segundo partido con Hugo González y Luis Pérez al mando técnico tras la salida de Jorge Almirón por mala campaña. La dupla técnica interina debutó con empate (0-0) contra Palestino.

Y son cinco los duelos sin ganar de Colo Colo en línea, en una campaña paupérrima para lo que se esperaba de los albos a principios de año.

Pinilla explica su llamativa frase en la previa del Superclásico: "Es un equipo chico Colo Colo…"

La ilusión de Caszely para el Superclásico

Colo Colo registra empata con Palestino (0-0), derrota ante Universidad Católica (1-4) e igualdades frente a Everton (1-1), Huachipato (2-2) y O’Higgins (1-1). Le ganó a La Serena (2-1), pero justo antes tuvo la caída contra la U (2-1).

Caszely no duda: quiere un triunfo de Colo Colo ante la U pese al mal momento albo.

Caszely no duda: quiere un triunfo de Colo Colo ante la U pese al mal momento albo.

A pesar de eso, el ídolo de Colo Colo y el fútbol chileno en general, Carlos Caszely, no pierde la esperanza de ver un triunfo del Cacique este fin de semana contra la U.

¿Que espero para este Superclásico? ¡Ganarlo! La U viene jugando bien, Colo Colo viene jugando mal, pero los clásicos son un partido muy diferente“, dijo Caszely en el programa Máximas de TNT Sports.

Ahora es al revés: Colo Colo asume la presión de la mala racha ante la U en el Superclásico

El Superclásico entre Colo Colo y la U se disputará este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera.

