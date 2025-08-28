Colo Colo pretendía anunciar a su nuevo director técnico, pero Gustavo Quinteros se bajó de la carrera. Así las cosas, Fernando Ortiz es el nuevo gran candidato a la banca del Cacique, pero ya es un hecho que los interinos Hugo González y Luis Pérez dirigirán a los albos en el Superclásico contra Universidad de Chile.

En Deportes en Agricultura, el periodista Manuel De Tezanos le dio con todo a Colo Colo, especialmente al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

“Colo Colo tiene que partir por ganar este partido, y esperar que no gane Palestino y que se den una serie de resultados para quedar más cerca en la tabla, y ya con el nuevo entrenador y con el tiempo de trabajo, poderse ilusionar con un cupo a la Copa Libertadores”, dijo De Tezanos.

Agregó que “esa es la única chance de Colo Colo, pero tiene que ganar este partido. Y yo encuentro increíble que se hable tanto del entrenador, repitiendo errores de todo el año: eso de andar prometiendo cuestiones que no se cumplen…“.

Otra promesa que Colo Colo no logra cumplir este 2025

“Eso de que hoy día se anunciaba el entrenador, después que no se anuncia; que los interinos dirigen hasta tal fecha. Entonces nadie entiende ni aprende de los errores en Colo Colo“, complementó el amigo del balong.

De Tezanos añade que “deberían haber mantenido estas negociaciones en silencio, casi decir que no estaban buscando ningún técnico aunque no fuera verdad. sacar este tema y centrarse en lo futbolístico, porque este partido para Colo Colo es súper importante y poco se habla del pésimo partido que hicieron con Palestino”.

El comunicador sostiene que “entre las cosas increíbles que escuché decir a Mosa, habla que tenían 16 candidatos… Tú sabías de abril que le quedaba poca cuerda a Jorge Almirón, y a fines de agosto todavía tienes 16 opciones. Colo Colo tenía que tener a estas alturas una lista corta, que cuando hiciera cortocircuito Almirón… pero tener 16 candidatos es poco serio”.

Cabe recordar que, junto a Fernando Ortiz, los otros candidatos que ha estudiado Colo Colo para la dirección técnica del Cacique son Gerardo Martino, Zé Ricardo y Francisco Arce.

