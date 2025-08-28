Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

De Tezanos destroza a Colo Colo y Aníbal Mosa en la previa del Superclásico ante U de Chile: “Nadie aprende”

El amigo del balong se lanzó en picada contra Colo Colo y Mosa a tres días del Superclásico: De Tezanos no entiende cómo en el Cacique no aprenden de los errores.

Por Diego Jeria

De Tezanos le pega duro a Colo Colo y Mosa justo antes del Superclásico.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTDe Tezanos le pega duro a Colo Colo y Mosa justo antes del Superclásico.

Colo Colo pretendía anunciar a su nuevo director técnico, pero Gustavo Quinteros se bajó de la carrera. Así las cosas, Fernando Ortiz es el nuevo gran candidato a la banca del Cacique, pero ya es un hecho que los interinos Hugo González y Luis Pérez dirigirán a los albos en el Superclásico contra Universidad de Chile.

En Deportes en Agricultura, el periodista Manuel De Tezanos le dio con todo a Colo Colo, especialmente al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Colo Colo tiene que partir por ganar este partido, y esperar que no gane Palestino y que se den una serie de resultados para quedar más cerca en la tabla, y ya con el nuevo entrenador y con el tiempo de trabajo, poderse ilusionar con un cupo a la Copa Libertadores”, dijo De Tezanos.

Agregó que “esa es la única chance de Colo Colo, pero tiene que ganar este partido. Y yo encuentro increíble que se hable tanto del entrenador, repitiendo errores de todo el año: eso de andar prometiendo cuestiones que no se cumplen…“.

Nuevo fracaso de Blanco y Negro: Gustavo Quinteros se baja de la candidatura para ser DT de Colo Colo

ver también

Nuevo fracaso de Blanco y Negro: Gustavo Quinteros se baja de la candidatura para ser DT de Colo Colo

Otra promesa que Colo Colo no logra cumplir este 2025

Eso de que hoy día se anunciaba el entrenador, después que no se anuncia; que los interinos dirigen hasta tal fecha. Entonces nadie entiende ni aprende de los errores en Colo Colo“, complementó el amigo del balong.

Hugo González será el DT de Colo Colo en el Superclásico: el duro palo de De Tezanos al Cacique y Aníbal Mosa.

Hugo González será el DT de Colo Colo en el Superclásico: el duro palo de De Tezanos al Cacique y Aníbal Mosa.

Publicidad

De Tezanos añade que “deberían haber mantenido estas negociaciones en silencio, casi decir que no estaban buscando ningún técnico aunque no fuera verdad. sacar este tema y centrarse en lo futbolístico, porque este partido para Colo Colo es súper importante y poco se habla del pésimo partido que hicieron con Palestino”.

El comunicador sostiene que “entre las cosas increíbles que escuché decir a Mosa, habla que tenían 16 candidatos… Tú sabías de abril que le quedaba poca cuerda a Jorge Almirón, y a fines de agosto todavía tienes 16 opciones. Colo Colo tenía que tener a estas alturas una lista corta, que cuando hiciera cortocircuito Almirón… pero tener 16 candidatos es poco serio”.

¡Sorpresa! La formación que prepara Colo Colo para el Superclásico con la U

ver también

¡Sorpresa! La formación que prepara Colo Colo para el Superclásico con la U

Cabe recordar que, junto a Fernando Ortiz, los otros candidatos que ha estudiado Colo Colo para la dirección técnica del Cacique son Gerardo Martino, Zé Ricardo y Francisco Arce.

Publicidad
Lee también
Manoel manda a buena parte a fuerte candidato a DT de Colo Colo
Colo Colo

Manoel manda a buena parte a fuerte candidato a DT de Colo Colo

U de Chile: comentarista alucina astronómicamente con Lucas Assadi
U de Chile

U de Chile: comentarista alucina astronómicamente con Lucas Assadi

De Tezanos se rinde ante tres azules en el 1-0 sobre Independiente
U de Chile

De Tezanos se rinde ante tres azules en el 1-0 sobre Independiente

El portero haitiano que cautivó en el fútbol chileno con una feroz volada
Chile

El portero haitiano que cautivó en el fútbol chileno con una feroz volada

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo