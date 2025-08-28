Vicente Pizarro lanza potente reflexión de cara al Superclásico: “Este partido…”

Colo Colo vive un complejo presente deportivo, los albos actualmente están fuera de los puestos de Copa Sudamericana, con técnico interino y por si fuera poco, su principal candidato a DT, Gustavo Quinteros, declinó la oferta de regresar a Macul.

Es en ese complejo escenario donde Vicente Pizarro debió salir a dar la cara y animó la tradicional conferencia de capitanes en la previa del Superclásico. Fue en ese contexto donde el “Vicho” reconoció el mal momento colocolino, pero a su vez, realizó una potente reflexión en torno a lo que esperan como plantel para este partido.

ver también ¡Sorpresa! La formación que prepara Colo Colo para el Superclásico con la U

Con respecto a la seguidilla de clásicos sin ganar que tienen actualmente los albos, Pizarro añadió que: “Hay que pensar más en este momento” y agregó: “sabemos por lo que estamos pasando y cómo ha sido el año. Más atrás no puedo mirar. Estos partidos son aparte, hay un ambiente distinto para la gente”.

Ante esto, Pizarro reiteró la importancia que tiene este partido, pero no solo porque enfrentan al archirrival, también por la inyección anímica que les significaría ganar para lo que queda de temporada: “Este tipo de partidos se le puede dar una alegría a la gente y es una inyección anímica para lo que viene. Somos todos responsables de lo que ha pasado este año y este partido puede ser una inyección” indicó.