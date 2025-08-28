Gustavo Quinteros se bajó de la carrera como principal candidato a entrenador de Colo Colo. Ahora los albos van por el argentino Fernando Ortiz en una lista que también incluye a Gerardo Martino, Zé Ricardo y Francisco Arce.

En Deportes en Agricultura se generó un sabroso debate: es que por ejemplo, el Tata Martino ganaba 5 millones de dólares anuales en el Inter Miami, mientras Jorge Almirón recibía 2,2 en Colo Colo.

Así lejos de las cifras económicas, la pregunta fue si Colo Colo un producto ofrecible a un técnico de renombre, en lo referente al cartel y nombre.

“Cien por ciento, es Colo Colo. Y Colo Colo tiene un tremendo plantel, más allá que no haya funcionado. Pero es Colo Colo y eso no se desprecia en el fútbol chileno“, dijo tajante Patricio Yáñez generando una inquietud para Mauricio Pinilla.

El contexto de la frase de Pinilla sobre Colo Colo: Gerardo Martino

“Sí, pero eso depende del entrenador… porque si le ofreces Colo Colo al Tata Martino, es un equipo chico Colo Colo“, explicó Pinilla sobre el ex DT de Messi en el Barcelona y la selección argentina. “No sé si Colo Colo será un equipo chico para Martino, no tengo idea”, replicó Yáñez.

Pinilla explica que a Martino que Colo Colo no podía convencer a Gerardo Martino de ser su DT sólo por ser el Cacique, pues para un entrenador de la carrera del Tata, a nivel mundial los albos son un equipo chico.

Sobre la misma, el ex delantero formado en Universidad de Chile manifestó que “lo dijo Aníbal Mosa: estaba primero Gustavo Quinteros, y se cayó. Pero si el Tata Martino daba la venia para venir, quedaba en pole position el Tata Martino“.

“Y por supuesto que no, Colo Colo no se puede gastar esa cantidad de dinero en un entrenador aunque sea Martino, sobre todo en el momento futbolístico que está en este momento, a un año. Un entrenador serio que venga a trabajar a Colo Colo no viene por un año, al menos por dos años tendría que ser el contrato, y no te garantiza nada”, sentenció Pinilla.

En lo deportivo, Colo Colo se prepara para enfrentar a Universidad de Chile este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 horas, en el estadio Monumental. El Superclásico es válido por la fecha 22 de la Liga de Primera. En los albos dirigirá Hugo González y Luis Pérez como interinos.

