El fútbol chileno saca su mejor pinta y se pone el traje de gala para una nueva edición del Superclásico de la Liga de Primera. Colo Colo y Universidad de Chile se ven las caras en el Estadio Monumental.

Y uno que vivirá el duelo de manera muy particular es Fernando de Paul. El meta será titular en el Cacique tras la partida de Brayan Cortés al fútbol uruguayo hace pocas semanas.

Es así que este encuentro marcará un nuevo antecedente muy particular para el argentino nacionalizado chileno, quien ha pasado por el arco de los dos protagonistas del duelo mayor de nuestro país.

La racha que Fernando de Paul quiere cortar ante la U

Fernando de Paul será la prenda de garantía en el pórtico de Colo Colo de cara al Superclásico ante Universidad de Chile, de acuerdo a la última formación que se ha dado a conocer.

Pero, en su historial como futbolista ya tiene una cantidad no menor de partidos de esta importancia. Para ser más específicos, ha sido en nueve ocasiones, de ellas siete con Universidad de Chile y dos con los albos.

De estos partidos, registra cinco derrotas y cuatro empates, sin conocer la victoria en ninguno de ellos. Una racha que espera romper este fin de semana en el Estadio Monumental.

Además, Fernando de Paul viene de un mal clásico ante Universidad Católica, donde tuvo un festival de condoros que terminaron en la derrota ante los cruzados, como también sentenció la salida de Jorge Almirón.

Una oportunidad ante Universidad de Chile para redimirse y elevar su rendimiento, donde también el planteamiento colectivo del Cacique también estará a prueba.

El historial en Superclásicos del portero

Copa Chile 2019:

Final – Titular en Universidad de Chile: Derrota por 2-1

Campeonato Nacional 2019:

Fecha 13: Titular en Universidad de Chile: Empate 1-1

Fecha 23: Titular en Universidad de Chile: Derrota 3-2

Campeonato Nacional 2020:

Fecha 9: Titular en Universidad de Chile: Empate 1-1

Fecha 31: Titular en Universidad de Chile: Empate 0-0

Campeonato Nacional 2021:

Fecha 5: Titular en Universidad de Chile: Derrota 1-0

Fecha 22: Titular en Universidad de Chile: Derrota 3-1

Campeonato Nacional 2024:

Fecha 19: Titular en Colo Colo: Empate 0-0

Liga de Primera 2025:

Fecha 7: Titular en Colo Colo: Derrota 2-1

