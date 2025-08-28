Gana 83 millones en Colo Colo y ahora peligra en el Superclásico: “Es determinante”

Colo Colo afina los últimos detalles para el duelo que enfrentará ante Universidad de Chile. El Cacique será el dueño de casa en el Superclásico 198 y tendrá como principal objetivo sumar tres puntos para volver a meterse copas internaciones.

Por lo mismo, la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez está obligado a sumar ya que podría quedar en la historia como la única temporada donde no ganó ningún clásico.

Así las cosas este jueves se reveló una particular formación que se prepara para este 31 de agosto. Lo que tuvo como principal ausente a Claudio Aquino.

El volante trasandino llegó este 2025 por la cifra de 1,8 millones de dólares. Pero más allá del monto, y su salario de 83 millones, el “10” emigró al país como la gran figura del Vélez campeón de Gustavo Quinteros.

Sin embargo, su rendimiento en está temporada no ha sido de los mejores. Inclusive en los últimos partidos las lesiones han complicado su regularidad.

¿Cuál es la formación de Colo Colo?

Lo que fue comentado por un multicampeón con los albos como Gonzalo Jara. El ex central recalcó que Colo Colo pierde mucho sin el creador y mucho más en partidos de está categoría ante la U.

“En el último Superclásico fue de lo más determinante con Cepeda. Una jugada entre ellos, provocó el penal de Colo Colo. Cada vez que se encontraron fueron determinantes”, expresó Jarita en Pelota Parada de TNT Sports.

A tal punto, que hasta se la jugó con un posible cambio de esquema. “Más allá de las críticas, a mí me gusta Aquino pero ha sufrido con varias molestias. Yo lo haría jugar de titular”, sentenció.

Cabe consignar que hasta el momento el equipo de los albos para el Superclásico sería con De Paul, Isla, Vllagra, Vegas, Wiemberg, Pavez, Vidal, Pizarro, Cepeda, Correa y Marchant.

