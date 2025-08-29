En Colo Colo se viven 24 horas claves para saber quién será su nuevo técnico. El Cacique sigue con la búsqueda del reemplazante de Jorge Almirón y, tras reducir la lista a cinco nombres, ya tiene a un primer caído.

Gustavo Quinteros se bajó de la carrera y le dejó servida la mesa a Fernando Ortíz, quien tomaba la delantera. Sin embargo, este viernes se conoció que Gerardo Martino tuvo un gesto que lo acerca a nuestro país e ilusiona a todo el Eterno Campeón.

Y es que cuando parecía que todo apuntaba al ex DT del Santos Laguna, el Tata se metió con todo a complicar las cosas. Un gesto del entrenador ha sacudido por completo el escenario, instalando la duda de lo que pasará este sábado en la reunión de directorio.

Gerardo Martino y sus consultas sobre Chile que ilusionan a Colo Colo

La lista de candidatos a la banca de Colo Colo tiene a Fernando Ortíz y Gerardo Martino como los dos que pelean el puesto. El primero avanzaba con fuerza para asumir el Cacique, pero en las últimas horas las cosas dieron un giro inesperado.

Gerardo Martino mira a Chile para saber si aceptar la oferta de Colo Colo. Foto: Getty Images.

El periodista Edson Figueroa abordó lo que pasó con Gustavo Quinteros y lo que han sido las negociaciones con el resto de entrenadores. “Sé que habló con jugadores del plantel para decir que no iba a venir“, señaló en Dale Albo AM sobre el fallido retorno del ex DT albo.

Publicidad

Publicidad

Fue tras ello que el reportero reveló que, más allá de correr con ventaja, el arribo de Fernando Ortíz puede frenarse por la situación del Tata. “o único que puede frenar la llegada de Ortíz es el ‘Sí’ de Martino“, lanzó antes de soltar la bomba.

ver también “Sentía que…”: destapan la molestia de Gustavo Quinteros con Colo Colo

Edson Figueroa destapó que Gerardo Martino ha estado haciendo consultas a algunos conocidos sobre cómo nuestro país, lo que de inmediato ilusionó a los hinchas. “Estuvo preguntando cómo es vivir en Chile. El principal candidato es Ortíz, pero eso podría romper todo“.

En la dirigencia de Blanco y Negro se pusieron como plazo máximo este sábado para dar la respuesta sobre su nuevo técnico. Es por ello que este gesto del Tata enciende alarmas y puede provocar un vuelco total.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo espera por el “Sí” o “No” de Gerardo Martino para sentarse a negociar los montos. Fernando Ortíz espera atento a lo que pase y ya se prueba el buzo, pero con el ojo puesto en el gran tapado del Cacique para reemplazar a Jorge Almirón.

¿Cuáles son los números de Gerardo Martino como DT?

Gerardo Martino suena en Colo Colo luego de haber logrado dirigir un total de 497 partidos oficiales. En ellos ha conseguid 266 triunfos, 112 empates y 119 derrotas, con 965 goles a favor y 587 en contra.

ver también “El que podía…”: Patricio Yáñez lamenta que Gustavo Quinteros no vuelva a Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo espera por la respuesta de Gerardo Martino mientras trabaja para el Superclásico con la U. El Cacique recibe al Bulla en el Estadio Monumental este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas.

Publicidad