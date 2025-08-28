ver también ¡Sorpresa! La formación que prepara Colo Colo para el Superclásico con la U

Gracias a la gran campaña junto a Gustavo Álvarez, la U de Chile pudo romper todas sus malas rachas antes Colo Colo. El Romántico Viajero venció tanto de local como de visita al Cacique, acabando con sus terribles números y pasándole la mochila a su archirrival.

Y es que con lo ocurrido en los últimos encuentros, ahora es el Eterno Campeón el que se queda con la parte amarga. Desde hace tres años que no logran vencer al elenco estudiantil, algo que podría meter más presión en medio de la crisis que atraviesan.

Este jueves en conferencia de prensa, Vicente Pizarro sacó la voz por esta situación y se refirió a este punto. Ahí, advirtió que si bien el escenario no es el mejor, el pasado es pasado y le hacen el quite a los números.

Colo Colo se saca la mochila de su mala racha contra la U

En la previa del Superclásico de este fin de semana, Vicente Pizarro habló sobre el momento de Colo Colo y cómo llegan al encuentro. El volante remarcó que la crisis atraviesa queda en segundo plano en este tipo de compromisos.

Colo Colo no ha logrado celebrar ante la U desde hace tres años. Foto: Photosport.

“Es una semana distinta, sabemos lo que son este tipo de partidos, todo jugador lo espera. Más allá del momento, es una semana en la que se viven otras cosas, se prepara de otra manera el partido. Son partidos que uno tiene que ganar y Colo Colo tiene la obligación de salir a buscar los partidos“, dijo.

En esa misma línea, Vicente Pizarro aseguró que buscarán volver a hacerse fuertes en el Estadio Monumental como lo hicieron durante 23 años consecutivos. “Estaremos de locales, será importante, esperamos que llegue un entrenador. Los profes trabajan bien con nosotros, llegaremos de buena forma y tenemos la obligación de ganar“.

Fue tras ello que al Vicho le preguntaron por la mala racha de tres años sin ganarle a la U, dando una respuesta categórica. “Hay que pensar más en este momento, sabemos por lo que estamos pasando y cómo ha sido el año. Más atrás no puedo mirar. Estos partidos son aparte, hay un ambiente distinto para la gente. Este tipo de partidos se le puede dar una alegría a la gente y es una inyección anímica para lo que viene. Somos todos responsables de lo que ha pasado este año y este partido puede ser una inyección”.

Consultado por si el Superclásico puede ser un partido bisagra para Colo Colo, Vicente Pizarro señaló que “este tipo de partidos puede ser una inyección anímica grande para nosotros y la gente, ha sido un año complicado. El objetivo está ahí, estaremos con nuestra gente, en nuestro estadio, habrá un ambiente lindo y esperamos sacar el partido adelante. La responsabilidad que tenemos como equipo es salir a ganar“.

Aunque el mediocampista fue claro en señalar que el favoritismo es de su rival. “Este tipo de partidos tiene que sacar adelante el equipo, son partidos que más allá del momento, tenemos la responsabilidad de salir a buscar y ganar, más en nuestro estadio. No creo que lo que haya pasado sea algo por ver, tenemos que ganar como sea“, sentenció.

Colo Colo no quiere nublarse con números ni con el nuevo técnico, por lo que sólo piensa en volver a celebrar ante la U. El Cacique necesita con urgencia un triunfo para recuperar terreno, pero chocará con un rival que ruega por esos tres puntos para seguir peleando el título.

¿Cuáles son los números de Vicente Pizarro esta temporada?

Vicente Pizarro ha logrado disputar 30 partidos oficiales en total con Colo Colo esta temporada previo al Superclásico. En ellos ha marcado 4 goles, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los 2.177 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Vicente Pizarro y Colo Colo sólo piensan en un triunfo en el Superclásico del fútbol chileno. El Cacique recibe a la U en el Estadio Monumental el domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas.